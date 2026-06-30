Derrota humilhante diante do Marrocos... A imprensa holandesa pede a demissão de Koeman e critica duramente Van Dijk

A seleção holandesa ficou em estado de choque e indignação após ser eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, ao perder para o Marrocos nos pênaltis (3 a 2), após o término do tempo regulamentar e da prorrogação com um empate em 1 a 1 — resultado que a mídia holandesa descreveu como um “novo fracasso”, e de “catástrofe futebolística” que exige uma revisão completa.

De acordo com os jornais holandeses “De Telegraaf” e “Algemeen Dagblad”, as críticas não se limitaram à eliminação precoce do torneio, mas se estenderam à forma como a seleção atuou ao longo de sua trajetória na Copa do Mundo, com o técnico Ronald Koeman e o capitão Virgil van Dijk arcando com a maior parte da responsabilidade.

A partida começou de forma ideal para os holandeses, depois que Cody Gakpo conseguiu marcar o gol da vantagem no segundo tempo, em um jogo em que a seleção holandesa dominou a maior parte do tempo, aproveitando a organização defensiva e o brilhantismo do goleiro Bart Verburg, que salvou sua equipe de várias chances claras do Marrocos.

Embora a Holanda não tenha imposto um domínio coletivo total sobre o jogo, conseguiu manter a vantagem até os últimos minutos, antes de sofrer um duro golpe com o gol de empate marcado por Issa Diop de cabeça nos acréscimos, depois de vencer Virgil van Dijk na disputa aérea, levando a partida para a prorrogação.

Durante os dois tempos da prorrogação, a seleção marroquina pareceu ser a mais perigosa e dominante, enquanto a seleção holandesa recuou física e mentalmente, antes que os pênaltis decidissem o confronto a favor dos “Leões do Atlas”, com Justin Kluivert, Quinten Timmer e Crescencio Somerville desperdiçando três pênaltis.

A imprensa holandesa considerou que essa derrota simbolizou todas as crises que acompanharam a seleção desde o início do torneio, desde a falta de identidade técnica, passando pela incapacidade de impor um estilo de jogo, até o colapso psicológico nos momentos decisivos.

Em um ataque sem precedentes, o renomado jornalista Valentin Drissen, no jornal “De Telegraaf”, exigiu a saída imediata de Ronald Koeman, afirmando que o técnico não está mais apto a comandar a seleção.

Dresen escreveu: “Ronald Koeman deve renunciar imediatamente ao cargo de técnico da seleção holandesa”, considerando que a mudança para o esquema com cinco defensores não trouxe a estabilidade esperada à equipe, mas sim transmitiu uma mensagem de medo e cautela excessiva diante de uma seleção marroquina que ganhou confiança gradualmente e dominou psicologicamente seu adversário.

O jornalista holandês acrescentou que Koeman e Van Dijk “jogaram o futebol holandês para as feras”, em referência ao peso da responsabilidade que a dupla carrega por esse fracasso.

Por sua vez, Koeman gerou mais polêmica sobre seu futuro na seleção, após se recusar a dar uma resposta clara sobre a possibilidade de permanecer no cargo, apesar de seu contrato terminar ao final da Copa do Mundo.

O técnico holandês disse na coletiva de imprensa após a partida: “Pensei sobre o assunto, mas não vou compartilhar minhas ideias agora”.

Koman também reconheceu que sua equipe pagou o preço pela falta de eficácia, acrescentando: “Todos sabemos como os pênaltis são difíceis nessas situações. Perdemos três de cinco pênaltis, e isso simplesmente não é suficiente”.

O técnico também falou sobre o ponto de virada da partida, considerando que o segundo chute do Marrocos, defendido pelo goleiro Bart Verborgen antes de ricochetear em seu corpo e entrar no gol, foi um momento decisivo do jogo.

Ele disse: “Talvez aquela bola tenha mudado o rumo da partida. Quando as coisas se voltam contra você dessa maneira, isso significa o fim”.

O capitão da seleção, Virgil van Dijk, também não escapou das críticas, já que a mídia holandesa destacou que ele perdeu o duelo aéreo contra Issa Diop na jogada do gol de empate, considerando que esse erro mudou completamente o rumo da partida.

A imprensa também criticou a ausência do zagueiro do Liverpool na lista de cobradores de pênaltis, apesar de ele ser o capitão da equipe e um dos jogadores mais experientes.

O jornal “Algemeen Dagblad” afirmou que Van Dijk pareceu “surpreso” no momento decisivo, considerando que o ocorrido reflete “a deficiência de uma equipe incapaz de lidar com momentos decisivos”.

Em meio à tempestade midiática que atinge o futebol holandês, os olhares se voltam agora para a Federação Holandesa de Futebol, que enfrenta pressões crescentes para tomar uma decisão sobre o futuro de Ronald Koeman, em meio a uma convicção cada vez maior no país de que essa eliminação não representa apenas o fim de uma jornada na Copa do Mundo, mas pode ser o fim de um ciclo completo da seleção holandesa e o início de uma nova fase de reconstrução.