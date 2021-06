Derrota do Flamengo gera reclamações e até provocação do Juventude contra Marcelo D2

Rapper reclamou da condição do gramado no Twitter e foi provocado pelo clube, que vendeu o rubro-negro neste domingo (27)

O Flamengo visitou o Juventude pelo Brasileirão 2021 neste domingo (27), e terminou derrotado por 1x0, com gol de Matheus Peixoto. O resultado gerou polêmica entre os torcedores do rubro-negro, que se queixaram das péssimas condições do gramado do Alfredo Jaconi.

Entre as reclamações, o destaque ficou para Marcelo D2, rapper carioca que é torcedor do Fla, e usou o seu Twitter para lembrar que o clube foi prejudicado pelo gramado alagado, que dificultou as ações ofensivas do time.

"Isso não pode ser um campo de série A do campeonato Brasileiro. Não deveria nem ser chamado de jogo de futebol. A bola não rola, é ridículo. Desculpa, mas eu gosto de futebol. Isso hoje não foi futebol bola parando na poça, chute para o alto. Sei que para ganhar do Flamengo vale qualquer coisa, mas eu fico puto com um jogo assim”, desabafou D2 em seu perfil.

Desculpa mas eu gosto de futebol, Isso hoje não foi futebol



Bola parando na poça, chute pro alto…. Sei que pra ganhar do Flamengo vale qq coisa pra torcida colorida mas eu fico puto com o um jogo assim — Marcelo D2 (@Marcelodedois) June 27, 2021

A conta oficial do Juventude aproveitou para brincar com o cantor, respondendo o tweet com uma provocação.

"Da neblina tu não reclama, né?"

A resposta resultou em um debate entre os torcedores, que se dividiram em apoiar a decisão do rapper, enquanto outros aproveitaram a provocação. O próprio D2 respondeu a brincadeira com uma longa risada.

A derrota deixou o Fla na 8ª posição da competição, com duas derrotas nas últimas três partidas disputadas. O Juventude, recém-promovido, ocupa a 10ª posição com os mesmos 9 pontos e três partidas de invencibilidade.