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Christian Guinin
Traduzido por

Derrota acachapante na copa: Leon Goretzka vive estreia como titular de pesadelo pelo Aston Villa

Carabao Cup
L. Goretzka
Bournemouth x Aston Villa
Bournemouth
Aston Villa

Leon Goretzka ainda não engrenou em seu novo clube, o Aston Villa. Sua estreia como titular vira um pesadelo.

O ex-meio-campista do Bayern de Munique começou como titular pela primeira vez desde sua transferência na noite de quarta-feira, na visita do Aston Villa ao AFC Bournemouth pela Carabao Cup, e sofreu uma derrota contundente.

O clube de Birmingham perdeu por 3 a 0 para os Cherries, com gols do ex-jogador do Bayer Leverkusen Amine Adli (7), Lewis Cook (51) e Alvaro Rodriguez (69). Goretzka ficou em campo por 70 minutos, até ser substituído pelo técnico Unai Emery, que colocou John McGinn em seu lugar.

Assim, o início difícil de Goretzka em seu novo clube continua. Depois de se transferir sem custos para o Aston Villa no verão, após o fim de seu contrato com o Bayern, ele perdeu as primeiras partidas por causa de problemas persistentes no joelho.

Sua estreia aconteceu há quase duas semanas, na vitória por 6 a 0 sobre o Fenerbahçe de Istambul pela Liga dos Campeões, quando entrou na reta final. Desde então, fez outras três breves aparições contra Newcastle United, Viking FK e Manchester City, antes de ser escalado por Emery como titular pela primeira vez.

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A próxima oportunidade de jogar para o atleta de 31 anos será no sábado que vem, quando o Aston Villa recebe o Fulham pela Premier League.

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