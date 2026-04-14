Derksen teme que o técnico tenha um "colapso nervoso": "Ele fica só gritando e xingando"

Johan Derksen tem uma opinião bem definida sobre o comportamento de Robin van Persie à beira do campo. O técnico do Feyenoord ficou furioso com o árbitro Serdar Gözübüyük no domingo, durante a partida contra o NEC (1 a 1), após a falta de um cartão vermelho para Philippe Sandler, e esse comportamento é um espinho no lado de “De Snor”.

Ayase Ueda avançou sozinho contra o goleiro Gonzalo Crettaz. O japonês controlou a bola razoavelmente bem e, em seguida, foi tocado por Sandler. Gözübüyük, a princípio, ignorou completamente a queda de Ueda. Isso levou a uma enorme tirada de Van Persie à beira do campo contra o árbitro e o VAR, o que resultou em um cartão amarelo.

“Esse Van Persie está à beira de um colapso nervoso”, avalia Derksen um dia depois no programa Vandaag Inside. “Ele só fica xingando, gritando e pulando na frente do banco de reservas. Ele perdeu completamente o controle da situação.”

René van der Gijp concorda. “Isso também acontece na Inglaterra. Deve haver uma pressão enorme sobre esses treinadores. Não tem como ser diferente. Eles ficam cada vez mais descontrolados. E provavelmente não há ninguém que diga: ‘ei, senta aí um pouco. Acalma-te’.”

“Essa pressão você mesmo impõe a si mesmo. E é justamente disso que você precisa se distanciar, para poder analisar melhor o que está acontecendo”, Valentijn Driessen entra na discussão. “Aí talvez você consiga fazer algo a respeito, em vez de ser completamente dominado na fase final.”

“Parece uma espécie de necessidade de provar algo. Olha só como estou me empenhando nisso. E aí, quando dá certo, o mérito vai para o técnico”, afirma o chefe de futebol do De Telegraaf.