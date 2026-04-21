Johan Derksen mantém sua posição de que jogadores de origem marroquina nascidos na Holanda devem defender a seleção holandesa. O analista de Grolloo fez essa afirmação ao site Starting XI Official por ocasião da final da Copa da Holanda, disputada no estádio De Kuip.

Derksen explica por que vê as coisas dessa maneira. “Porque as pessoas que nasceram aqui e que se beneficiaram das nossas condições sociais aqui na Holanda. Que receberam sua educação aqui. Essas pessoas também precisam retribuir.”

“Eles partiram da Turquia ou de Marrocos porque a vida aqui era melhor. E isso é um direito deles. Mas, então, também é preciso retribuir a esta sociedade. E não porque o avô quer tanto, tanto jogar pelo Marrocos ou pela Turquia”, acrescenta De Snor à sua análise.

Derksen continua: “Acho que é um insulto ao povo holandês.” O repórter do Starting XIOfficial observa que os torcedores da seleção holandesa costumam ser menos fanáticos do que os torcedores de Marrocos ou da Turquia, e que, por isso, os jogadores tendem a escolher esses países.

“Essa também é a natureza do povo. Os turcos são um pouco mais extravagantes, né. Já acho ruim o suficiente que a gente grite ‘olé olé’”, diz Derksen com uma piada, referindo-se aos torcedores da Oranje.

Derksen é então questionado sobre qual jogador marroquino poderia ser convocado para a seleção holandesa. Hakim Ziyech parecia ter qualidade suficiente para uma convocação, mas acabou optando pela seleção marroquina.

“Não há muitos. E a Holanda, às vezes, também age com um pouco de arrogância. Um Ziyech também. Ele estava bastante disposto a jogar pela Holanda. Mas aí o técnico da seleção precisa bajulá-lo um pouco e dar uma chance. E se ele fica desapontado por não ser convocado, vai para o Marrocos”, suspira Derksen.