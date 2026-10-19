Johan Derksen assistiu perplexo à goleada sofrida pelo FC Groningen em casa diante do Ajax (2 a 5), no domingo. Um jogador do time mandante, em particular, decepcionou muito De Snor, como ficou claro no Vandaag Inside.

"Li os jornais hoje de manhã. Todos empolgadíssimos com o Ajax. Mas o Groningen contribuiu muito para isso. Jogou terrivelmente mal, como um bando de molengas", disse Derksen, chocado com a atuação da equipe de Dick Lukkien.

"E lá atrás tem um zagueiro loiro. Acham que ele é um grande talento, mas ele não sabe fazer nada", disparou Derksen sobre Thijmen Blokzijl. "Ele até joga razoavelmente com a bola nos pés. Quando avança com ela, até parece bom."

"Mas não sabe defender, chega sempre atrasado, não marca os adversários. Não entendo como veem talento nele", afirmou o comentarista de Grolloo, ainda nada convencido das qualidades do zagueiro do Groningen.

Após a partida, Blokzijl foi bastante crítico em entrevista à ESPN. "Sofremos dois gols em escanteios e falhamos nos momentos de transição. Simplesmente não fomos bons o suficiente", disse o zagueiro, em tom de autocrítica.

Valentijn Driessen entrou na conversa. "Também precisamos acabar com essa conversa de que aquele goleiro é bom. Já vimos o suficiente desse Vaessen. Ele é maluco, baixo demais e não defende nenhuma bola", disse o comentarista da Eredivisie, nada impressionado com Etienne Vaessen.

Vaessen defendeu um pênalti cobrado por Davy Klaassen no primeiro tempo. Isso, porém, não foi suficiente para evitar a pesada derrota do Groningen para o Ajax. O Orgulho do Norte ocupa, por enquanto, a sétima posição na Vriendenloterij Eredivisie.