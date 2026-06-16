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Derksen InfantinoVandaag Inside
Rian Rosendaal

Traduzido por

Derksen fica extremamente irritado com Infantino após visita ao vestiário

Copa do Mundo
República Islâmica do Irã
S. Infantino

Johan Derksen criticou duramente Gianni Infantino na terça-feira, no programa “Vandaag Inside Oranje”. O analista, sempre franco, considera uma grande vergonha que o presidente da FIFA tenha visitado o vestiário do Irã após o empate em 2 a 2 contra a Nova Zelândia.

Infantino disse que estava orgulhoso dos jogadores do Irã e que considera uma honra a participação do país na Copa do Mundo. A participação ficou incerta por muito tempo devido às tensões com os Estados Unidos, anfitriões da Copa do Mundo, e à atitude frequentemente hostil do presidente Donald Trump. 

“Obrigado por estarem aqui. Eu sei o que vocês estão passando. Mas vocês são mais fortes do que tudo. Vocês uniram todo o estádio. Estamos com vocês, com a Seleção Melli. Vocês estão mostrando isso ao mundo e transmitindo uma mensagem tão forte. Então, muito obrigado”, disse Infantino, enquanto recebia aplausos dos jogadores do Irã. 

“Eles deveriam ter mandado o Infantino embora”, resmungou Derksen. “O Irã está sendo muito maltratado. Eles só podem jogar uma partida nos Estados Unidos. E depois têm que ir embora. Não é assim que um país anfitrião trata suas seleções.”

“Aquele Infantino estava lá de novo roubando a cena. Porque ele sabe que tem uma equipe de filmagem. Se eu fosse o técnico do Irã, teria dito: ninguém entra aqui no vestiário. E você, com certeza, não”, Derksen esperava que o técnico Amir Ghalenoei agisse com mais firmeza após a primeira partida da seleção na Copa do Mundo.

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“Esses jogadores talvez também sejam vítimas do regime do Irã”, acrescenta o advogado Job Knoester. René van der Gijp acredita que isso seja “cem por cento” certo. “Mas isso não tem nada a ver com o regime”, rebate Derksen imediatamente ao seu colega de mesa.

“Aquele malandro não tem nada que estar lá. Ele está simplesmente roubando a cena de forma vulgar”, diz Derksen, indignado, dando mais uma alfinetada em Infantino. “Assim como ele também bajula o Trump quando há uma câmera por perto.”

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