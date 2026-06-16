Derksen fica extremamente irritado com Infantino após visita ao vestiário

Johan Derksen criticou duramente Gianni Infantino na terça-feira, no programa “Vandaag Inside Oranje”. O analista, sempre franco, considera uma grande vergonha que o presidente da FIFA tenha visitado o vestiário do Irã após o empate em 2 a 2 contra a Nova Zelândia.

Infantino disse que estava orgulhoso dos jogadores do Irã e que considera uma honra a participação do país na Copa do Mundo. A participação ficou incerta por muito tempo devido às tensões com os Estados Unidos, anfitriões da Copa do Mundo, e à atitude frequentemente hostil do presidente Donald Trump.

“Obrigado por estarem aqui. Eu sei o que vocês estão passando. Mas vocês são mais fortes do que tudo. Vocês uniram todo o estádio. Estamos com vocês, com a Seleção Melli. Vocês estão mostrando isso ao mundo e transmitindo uma mensagem tão forte. Então, muito obrigado”, disse Infantino, enquanto recebia aplausos dos jogadores do Irã.

“Eles deveriam ter mandado o Infantino embora”, resmungou Derksen. “O Irã está sendo muito maltratado. Eles só podem jogar uma partida nos Estados Unidos. E depois têm que ir embora. Não é assim que um país anfitrião trata suas seleções.”

“Aquele Infantino estava lá de novo roubando a cena. Porque ele sabe que tem uma equipe de filmagem. Se eu fosse o técnico do Irã, teria dito: ninguém entra aqui no vestiário. E você, com certeza, não”, Derksen esperava que o técnico Amir Ghalenoei agisse com mais firmeza após a primeira partida da seleção na Copa do Mundo.

“Esses jogadores talvez também sejam vítimas do regime do Irã”, acrescenta o advogado Job Knoester. René van der Gijp acredita que isso seja “cem por cento” certo. “Mas isso não tem nada a ver com o regime”, rebate Derksen imediatamente ao seu colega de mesa.

“Aquele malandro não tem nada que estar lá. Ele está simplesmente roubando a cena de forma vulgar”, diz Derksen, indignado, dando mais uma alfinetada em Infantino. “Assim como ele também bajula o Trump quando há uma câmera por perto.”