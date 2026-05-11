Derksen está revoltado: “Duas pessoas incompetentes que agora vão ficar com os louros... É vergonhoso demais para se descrever!”

Johan Derksen criticou duramente Dennis te Kloese e Robin van Persie após a despedida polêmica do diretor do Feyenoord no De Kuip. O analista do programa “Vandaag Inside” se referiu ao episódio como “teatro amador” e chegou a classificar a homenagem após a partida contra o AZ (vitória por 2 a 1) como “demais para se descrever”.

Segundo Derksen, Te Kloese e Van Persie erraram completamente o tom após o jogo. O ex-jogador acha incompreensível que Van Persie tenha elogiado tanto o diretor que estava de saída, enquanto, na sua opinião, a temporada foi, na verdade, muito decepcionante.

“O pior para mim foi toda aquela cena embaraçosa, aquele teatro amador”, disse Derksen

“Olha, esse Te Kloese contratou o técnico errado, porque ele trouxe um técnico sem experiência e sem currículo”, continua o analista. “Isso deu errado, então o Advocaat teve que entrar e, com muita dificuldade, eles ficaram em segundo lugar.”

O momento em que Van Persie levou Te Kloese pelo campo em direção à torcida também não encontra compreensão por parte de Derksen. “Te Kloese odeia esses torcedores, pois pediu demissão porque foi ameaçado. Ao mesmo tempo, ele deve saber que qualquer pessoa nessa função é ameaçada, pois aparentemente isso faz parte do trabalho.”

“Achei vergonhoso demais de assistir. Dois adultos que fracassaram estão a receber os louros por terem ficado em segundo lugar”,