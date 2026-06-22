Derksen está irritado com os jogadores da seleção holandesa e defende um contrato especial

Na segunda-feira, no podcast “Groeten uit Grolloo”, Johan Derksen discute o papel das redes sociais no cenário do futebol. “O Bigode” tem um conselho urgente, especialmente para os jogadores da seleção holandesa, uma tática que ele mesmo vem aplicando há anos.

“Os jogadores da seleção, em especial, têm que lidar com a mídia. E a prática mostra que eles acreditam tanto em seu status que jornalistas que fazem críticas são imediatamente vistos como inimigos”, assim Derksen inicia sua análise sobre como os jogadores de futebol de ponta em 2026 lidam com a mídia (social).

“E as redes sociais são os maiores inimigos dos jogadores de futebol de ponta. Eu entendo isso”, diz Derksen, colocando-se por um instante na situação dos jogadores profissionais. “Eles têm que aguentar todo tipo de besteira. Reclamam sem parar disso. Mas isso é muito fácil de resolver: basta ignorar as redes sociais. Eu faço isso há anos. E estou muito satisfeito com isso.”

“Culpar a mídia séria por não participar da adoração aos heróis é imaturo. O fato de os jogadores de futebol reclamarem disso só prova que têm egos muito frágeis. Já está na hora de eles amadurecerem”, diz o analista crítico aos jogadores de futebol da Holanda.

O colega podcaster Henk Kuipers acrescenta: “Também dá para perceber que os jogadores jogam a bola de volta para o indivíduo. Ficaram incomodados porque um jornalista os criticou. Aí eu penso: cara, você ganha tanto dinheiro. Você tem que mostrar resultados. Se você não tiver esse desempenho, vai receber críticas de um jornalista que entende do assunto. Do *De Telegraaf* ou da *NOS*. Mas aí eles jogam a culpa na pessoa. Aí eu penso: isso te incomodou bastante. Se Messi e Ronaldo lidam com isso assim...”

“Esses são os egos frágeis desses senhores”, completa Derksen ao seu interlocutor. “E nós mesmos os tornamos assim, Henk. Com nossa adoração por heróis. Mas isso faz parte da profissão deles. Eles não veem isso como sua profissão. Eles se autoproclamaram santos.”

“Mas acho que um jogador da seleção holandesa deveria assinar um contrato com a KNVB, comprometendo-se a falar com a mídia. Pois ele ganha tanto graças à popularidade do futebol, porque as pessoas assistem à TV. Mas ele se recusa a se comunicar com essas pessoas. Ora, esses jornalistas não são inimigos. Eles são o canal de comunicação com a sua torcida”, afirma Derksen.