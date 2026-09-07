Johan Derksen acha que o Feyenoord deveria ter deixado Anis Hadj Moussa ir para o Al-Ittihad. O acordo pelo atacante de lado desmoronou porque o clube da Saudi Pro League não quis fornecer uma garantia bancária. Com isso, o Feyenoord deixa de embolsar um valor de até 42,5 milhões de euros.

“Eu não acho que você possa segurar um garoto desses”, avaliou Derksen na segunda-feira, no podcast Groeten uit Grolloo. “Ele recebeu uma oferta única para ganhar 50 milhões em cinco temporadas por lá. Isso é impossível aqui.”

“E você cria no próprio elenco um jogador insatisfeito, frustrado, que fica pensando o tempo todo: por que me impediram? Não impediram ele porque seja um jogador extraordinário, é um ponta direita razoável. Mas para conquistar a opinião pública”, analisa Derksen, à distância, o fracasso da negociação por Hadj Moussa.

Derksen prosseguiu: “Mas, se um diretor desses recebesse uma oferta da Arábia Saudita, uma hora depois já estaria no avião. Mas um jogador desses eles impedem. E eu acho o seguinte: você não pode bloquear uma melhora de posição de um funcionário.”

O colega de podcast Henk Kuipers também acha que o Feyenoord deveria ter vendido Hadj Moussa. “Eu teria guardado esse dinheiro para uma contratação de inverno. Independentemente de você conseguir ou não ficar sem esse garoto. No inverno vem uma nova rodada de contratações. Aí você pelo menos teria algum dinheiro.”

“O Feyenoord agora se escora no fato de que queria uma garantia bancária”, retoma Derksen. “E na Arábia Saudita, pelo que eu sei, eles não conhecem esse conceito. Eles pensam algo como: nós sempre pagamos nossas contas. E eu entendo que o Feyenoord queira essa garantia bancária, porque isso é habitual em transferências.”

“Mas, da forma como foi resolvido, isso vai continuar fervendo dentro desse garoto”, conclui Derksen em sua análise sobre o muito comentado atacante, que por enquanto seguirá vestindo a camisa do Feyenoord.