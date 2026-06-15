Vozinha está em lágrimas logo após o empate surpreendente de Cabo Verde contra a Espanha, favorita à Copa do Mundo (0 a 0). O goleiro de 40 anos desempenhou um papel fundamental na estreia da seleção na Copa do Mundo com algumas belas defesas e, por isso, está emocionado após o apito final em Atlanta.

O experiente goleiro de Cabo Verde neutralizou tentativas de gol de jogadores como Ferran Torres e Aymeric Laporte no primeiro tempo. Também após o intervalo, o experiente goleiro manteve sua baliza invicta.

Frustração e decepção na Espanha, e alegria e emoção em Cabo Verde. Vozinha não conseguiu conter as lágrimas quando foi abraçado em campo por um membro da comissão técnica da equipe revelação.

Vozinha está sob contrato com o Grupo Desportivo de Chaves, time da terceira divisão de Portugal, desde 2024. No início de sua carreira, o goleiro cabo-verdiano jogou pelo Zimbru Chisinau, Gil Vicente, AEL Limassol e AS Trencin.

“Ele defendeu de forma realmente excelente. Assisti a isso com admiração”, elogia Johan Derksen a Vozinha no programa Vandaag Inside. “Então penso: como é possível que alguém assim jogue na segunda divisão de Portugal?”

O apresentador Wilfred Genee observa que Vozinha talvez tenha “fechado o jogo da vida dele”. “Que normalmente é um goleiro de merda”, acrescenta René van der Gijp, brincando.

“Acho isso muito lamentável. Temos três goleiros na seleção holandesa, e nenhum deles é um verdadeiro jogador internacional”, Derksen faz imediatamente a comparação com os goleiros da seleção holandesa.

Derksen deposita suas esperanças no terceiro goleiro, Robin Roefs. “Ele vai se sair bem. Acho que vai ser o melhor”, diz o analista, vendo potencial suficiente no goleiro reserva da Holanda. “Mas esse fraco (Bart Verbruggen, red.) não convence, e eu não gosto nada desse Flekken.”