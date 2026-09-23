Derksen critica Van Dijk por atitude "infantil" após ver imagens da entrevista coletiva

Johan Derksen assistiu com espanto à entrevista coletiva de Virgil van Dijk nesta quarta-feira. O capitão da seleção da Holanda bateu boca, entre outros, com Valentijn Driessen, para surpresa de Derksen.

"Virgil, isso aqui é meio uma obrigação chata, né? Você está meio mal-humorado hoje. Normalmente você é um cara legal", começou Driessen, no encontro com a imprensa.

"Às vezes algumas coisas precisam ser ditas. Não dá para eu ficar ouvindo essa encheção de saco o tempo todo", respondeu Van Dijk. "Mas você também pode simplesmente ser aberto, certo? Você está sendo super seco", retrucou Driessen.

Derksen

"Ele sempre teve vento a favor. E agora está completamente desnorteado porque alguém ousa criticá-lo. Ele não está acostumado com isso", inicia Derksen, no Vandaag Inside, sua análise sobre a entrevista coletiva de Van Dijk.

"Mas você só é uma estrela de verdade quando também não tem dificuldade com isso", aconselha Derksen ao defensor. "É um pouco infantil que o grande Van Dijk perca o sono por causa de algumas frasezinhas de que ele não gostou."

Derksen também é crítico em relação ao jogador Van Dijk. "Ele é muito vulnerável. Van Dijk precisa ter quatro pessoas ao seu redor para poder jogar como Beckenbauer."

"Alguns anos atrás eu disse uma coisa. E então Van Dijk decidiu que a seleção da Holanda não falaria mais com o VI. O que foi muito agradável, porque nenhum jogador de futebol tem mais nada a dizer depois de uma partida. Só papo furado e chover no molhado", afirmou o crítico Derksen.