Derksen critica Kjeld Nuis após duras críticas à seleção holandesa

Johan Derksen foi notavelmente severo com Kjeld Nuis na terça-feira, no programa “Vandaag Inside Oranje”. O renomado patinador considera que a seleção holandesa atuou devagar contra o Japão (2 a 2) e que há muito mais velocidade em outras partidas da Copa do Mundo. Derksen discorda totalmente das críticas de Nuis à seleção holandesa.

“Achei o ritmo bem baixo”, analisa Nuis sobre a primeira partida da Holanda na fase de grupos do Mundial. A observação de Derksen de que “não dá para jogar” contra o Japão não faz sentido para o patinador. “Posso não ser um especialista em futebol, mas por que não dá para jogar contra o Japão?”

Nuis também não concorda com a afirmação de que os jogadores da Seleção Holandesa estavam cansados na fase final da partida de estreia contra o Japão. “Ouvi o comentarista dizer que o ritmo tinha diminuído um pouco. Mas estamos no 83º minuto. Como assim, estamos no 83º minuto? Na minha opinião, você tem que jogar os noventa. Então, certifique-se de que consegue fazer isso e de que tem condição física para aguentar.”

''Você fala como um ciclista'', conclui Derksen, surpreso, depois de ouvir a análise de Nuis sobre a Seleção Holandesa. ''Contra uma defesa como a do Japão, com todos os jogadores logo atrás da bola, você não tem espaço para desmontá-la.''

Derksen também observa que a Copa do Mundo vem logo após uma longa temporada, com, às vezes, três partidas por semana. “Fisicamente, esses jogadores são incansáveis. Só que isso não fica tão evidente no momento em que jogam contra o Japão.”

A Holanda estava a caminho de uma vitória por 2 a 1 contra o Japão, mas perdeu dois pontos na fase final. No sábado, terá uma nova chance contra a Suécia, que, na partida de estreia, não deu chances à fraca Tunísia.