O fato de Sarina Wiegman ser citada como possível nova treinadora da seleção deixa Johan Derksen perplexo. O especialista em futebol de Grolloo considera a atual treinadora da seleção feminina da Inglaterra totalmente inadequada para essa função.

“Acho isso ridículo, idiota e ingênuo”, afirmou Derksen no programa “Groeten uit Grolloo” sobre a sugestão de nomear Wiegman. “Mas as pessoas querem parecer virtuosas e marcar pontos para a galera. Olha só como sou emancipado.”

“Essa senhora Wiegman está indo bem com as mulheres, é verdade. Não vou negar isso. Mas ela nunca lidou com futebol de alto nível de verdade”, ressalta Derksen, apontando sua maior objeção. “Veja só: as mulheres ficam para trás em termos de ritmo, visão técnica, habilidade individual e tática. Não faz sentido algum.”

“Enquanto uma equipe juvenil de um clube amador razoável vencer a equipe feminina, não devemos superestimar o futebol feminino na Holanda. Wiegman não consegue, de forma alguma, se colocar no lugar de quem trabalha com grandes jogadores de futebol que se destacam em vários aspectos. Ela não consegue se colocar nesse lugar de jeito nenhum.”

Derksen continua: “Seria irresponsável e ridículo se ela se tornasse a técnica da seleção holandesa. Isso seria um tapa na cara de vários treinadores. Se a Wiegman pode se tornar a técnica da seleção holandesa, qualquer treinador de um time da terceira divisão também pode.”

“E um técnico da seleção holandesa precisa ter prestígio. E ter conquistado conquistas, tanto como jogador quanto como técnico. Eles precisam parar com essa bobagem sobre a senhora Wiegman”, conclui Derksen, com seu jeito característico e crítico.

Arne Slot é um dos principais candidatos da KNVB para suceder Ronald Koeman. É o que informou o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports, nesta segunda-feira, sobre o técnico demitido pelo Liverpool.