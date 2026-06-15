Derksen chegou a temer um cenário semelhante ao do Ajax no Feyenoord e agora respira aliviado

Johan Derksen e René van der Gijp consideram uma decisão muito sensata do Feyenoord voltar a contar com Giovanni van Bronckhorst. O técnico que levou o clube de Roterdã ao título em 2017 é a figura ideal para representar o clube, segundo a opinião deles. Além disso, Sipke Hulshoff é um treinador de campo com vasta experiência tática.

“Por um momento, temi que fosse acontecer o mesmo que com Jordi Cruijff, que aquele diretor técnico iria, sem dúvida, trazer um belga. Mas esse diretor é realmente quem manda lá”, afirma Derksen, demonstrando satisfação com o trabalho do diretor do Feyenoord, Dévy Rigaux, no programa Vandaag Inside Oranje.

“Acho que é uma escolha excelente”, continua Derksen em sua análise sobre a nova dupla de treinadores do Feyenoord. “Van Bronckhorst e Hulshoff já trabalharam juntos no Liverpool. E sobre Hulshoff só se ouve que ele tem um ótimo desempenho.”

Na opinião de Derksen, Van Bronckhorst amadureceu muito como treinador ao longo dos anos. “Van Bronckhorst também teve Dick Advocaat como mentor. Mas, depois disso, ele adquiriu muita experiência. De qualquer forma, acho que é uma escolha muito melhor do que Van Persie.”

Van der Gijp descreve Van Bronckhorst como o “garoto-propaganda ideal” para o Feyenoord. “E que Sipke cuida de todos os treinos e reuniões táticas. Também ouvi dizer que isso não era tão bom assim com o Van Bronckhorst. Mas ele é alguém que pode representar muito bem o Feyenoord. Acho que, como dupla, vai dar tudo certo.”

Henk de Jong conhece Hulshoff da época em que trabalharam juntos no SC Cambuur e só tem elogios para o técnico da Frísia. “É realmente um ótimo treinador de campo. Sipke já vinha me observar no Drachtster Boys quando tinha 17 anos e se desenvolveu totalmente por meio de treinadores.”

De Jong, que retorna à Vriendenloterij Eredivisie como assistente técnico do Cambuur, continua: “Sipke tem realmente um nível muito alto quando se trata de treinos e reuniões. E talvez ele até goste de trabalhar em seu ponto forte, nos bastidores.”