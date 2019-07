Derby dispensa Lampard para negociar com Chelsea e pede rapidez em acordo

Clube da segunda divisão inglesa entende a provável volta de Lampard ao time que defendeu em grande parte da sua vida, mas quer resolver seu futuro

Frank Lampard vive a expectativa de um acerto para o sonhado retorno ao . Dessa vez, ele deve chegar para ser o novo técnico dos Blues, que estão com o cargo vago desde a saída de Maurizio Sarri para a .

Atualmente Lampard é o técnico do , time da segunda divisão da , e as conversas entre o treinador e o clube de Londres são claras e abertas. Tanto que o Derby liberou Lampard dos primeiros treinos da pré-temporada para poder acertar sua situação com o Chelsea. Para isso, porém, deixou claro que espera que a situação se resolva rapidamente para que os Rams possam ir atrás de um novo treinador.

Abaixo parte da nota lançada pelo Derby County explicando a situação.

"Deby Football Clube liberou Frank Lampard de voltar para os treinamentos de pré-temporada nessas segunda e terça para permitir que as conversas a respeito de uma potencial transferência para o Chelsea sejam concluídas o quanto antes.

Na expectativa de que Frank [Lampard] chegue a um acerto com o Chelsea para ser seu novo treinador, o clube se esforçará para encontrar um treinador substituto".

Lampard é o maior artilheiro da história do Chelsea com 211 gols e é visto como uma lenda em Stamford Bridge. Seu bom desempenho em sua primeira temporada como treinador com o Derby County deixou a expectativa alta para um potencial retorno aos Blues de Londres.