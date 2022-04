Deportivo Táchira x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

O Palmeiras enfrenta o Deportivo Táchira nesta quarta-feira (6), às 21h (de Brasília), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na Venezuela, pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Deportivo Táchira x Palmeiras DATA Quarta-feira, 6 de abril de 2022 LOCAL Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo - San Cristóbal, VEN HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Venezuela. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Cesar Greco / Fotoarena

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a vitória histórica sobre o São Paulo e o título do Paulistão, o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, fará a sua estreia no torneio sul-americano contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Os outros rivais do Grupo A são Emelec, do Equador, e Independiente Petrolero, da Bolívia.

Já o Deportivo Táchira, atual campeão do Campeonato Venezuelano, aparece na vice-liderança, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, na atual temporada.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, todos pela Libertadores, o Verdão possui 100% de aproveitamento com quatro vitórias, 11 gols marcados e apenas três sofridos.

Jogos do Palmeiras na Libertadores 2022

Dep. Táchira x Palmeiras - 6 de abril, às 21h (de Brasília)

Palmeiras x Independiente Petrolero - 12 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Emelec x Palmeiras - 27 de abril, às 21h (de Brasília)

Independiente Petrolero x Palmeiras - 3 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Palmeiras x Emelec - 18 de maio, às 19h (de Brasília)

Palmeiras x Dep. Táchira - 24 de maio, às 21h30 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 1 Palmeiras Paulistão 30 de março de 2022 Palmeiras 4 x 0 São Paulo Paulistão 3 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Ceará Brasileirão 9 de abril de 2022 21h (de Brasília) Palmeiras x Independiente Petrolero Libertadores 12 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

DEPORTIVO TÁCHIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Univ. Central de Venezuela 2 x 1 Dep. Táchira Campeonato Venezuelano 25 de março de 2022 Dep. Táchira 2 x 0 Dep. Lara Campeonato Venezuelano 31 de março de 2022

