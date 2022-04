Deportivo Táchira x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

Atual bicampeão da Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Deportivo Táchira nesta quarta-feira (6), às 21h (de Brasília), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, pela primeira rodada da fase de grupos do torneio.

O Verdão chega embalado para a estreia após a goleada histórica sobre o São Paulo por 4 a 0 na final do Paulistão.

Do outro lado, o Deportivo Táchira, atual campeão venezuelano, soma quatro vitórias, um empate e uma derrota, na atual temporada 2022.

As equipes integram o Grupo A do torneio ao lado de Emelec, do Equador, e Independiente Petrolero, da Bolívia

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Venezuela, o Palmeiras terá alguns desfalques importantes. Além de não contar com Rony, com trauma no joelho esquerdo, e Piquerez, com um trauma no ombro direito, Danilo e Marcos Rocha, poupados, também estão fora.

Como foi expulso no jogo de volta da Recopa Sul Americana, contra o Athletico Paranaense, o técnico Abel Ferreira cumprirá suspensão. Assim, João Martins, auxiliar técnico, comandará a equipe.

Já o Deportivo Táchira, sem desfalques e com força máxima, pode repetir o time que venceu o Deportivo Lara na última semana.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge; Jailson (Atuesta), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Gabriel Veron (Rafael Navarro).

Possível escalação do Deportivo Táchira: Cristopher Varela, Pablo Camacho, Jesús Quintero, Edisson Restrepo e José Marrufo; Francisco Flores, Edson Tortolero e Maurice Cova; Anthony Uribe, Richard Figueroa e Yerson Chacón.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira: suspenso

Luan: transisção física

Piquerez e Rony: lesionados

Marcos Rocha e Danilo: poupados

DEPORTIVO TÁCHIRA:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Dario Herrera - ARG

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e José Savorani - ARG

VAR: Carlos Astroza - CHI

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Deportivo Táchira e Palmeiras será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, nesta quarta-feira (6). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.