Deportivo Táchira x Independiente del Valle: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta terça-feira (2), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar na TV e na internet

O Deportivo Táchira recebe o Independiente del Valle, na noite desta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

O Deportivo Táchira, quarto colocado do Campeonato Venezuelano, chegou às quartas de final da Copa Sul-Americana depois de eliminar o Santos nos pênaltis depois de dois empates por 1 a 1 nas oitavas.

Enquanto isso, o Del Valle, que ocupa a sétima colocação do Equatoriano, eliminou o Lanús nas oitavas de final, com o 2 a 1 que fez na ida e o 0 a 0 na volta.

Os dois times disputaram a fase de grupos da Libertadores, mas acabaram ficando em terceiro lugar. O Táchira foi parte da chave A, do Palmeiras, enquanto o Del Valle esteve no Grupo D, junto com Atlético-MG e América-MG.

Prováveis escalações

Possível escalação do Deportivo Táchira: Varela; Azmahar, Camacho, Gutierrez, Marrufo; Totolero, Flores, Cova; Chacon, Hernandez, Uribe.

Possível escalação do Independiente del Valle: Ramirez; Carabajal; Schunke, Segovia; Fernandez, Faravelli, Sornoza, Minda; Angulo, Bauman, Ortiz.

Desfalques da partida

Deportivo Táchira:

Robert Garces: dúvida por lesão

Independiente del valle:

sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Deportivo Táchira x Independiente del Valle DATA Terça-feira, 2 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo - San Cristóbal, VEN HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Deportivo Táchira

JOGO CAMPEONATO DATA Táchira 0 x 0 Caracas Venezuelano 29 de julho de 2022 La Guaira 0 x 0 Táchira Venezuelano 22 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Zamora x Táchira Venezuelano 5 de agosto de 2022 20h15 (de Brasília) Independiente del Valle x Táchira Copa Sul-Americana 9 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Independiente del Valle

JOGO CAMPEONATO DATA Del Valle 1 x 1 Barcelona Equatoriano 30 de julho de 2022 Aucas 5 x 0 Del Valle Equatoriano 23 de junho de 2022

Próximas partidas