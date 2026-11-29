Deportivo La Coruña x Barcelona: prévia do jogo de LaLiga

La Liga - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

Barcelona vive grande fase, mas precisa vencer para manter o Real Madrid à distância

O Barcelona visita o Deportivo La Coruña no Abanca-Riazor, em La Coruña, neste domingo, pela LaLiga. O líder do campeonato chega após uma semana movimentada e vê uma boa oportunidade de ampliar a vantagem na ponta. O time de Hansi Flick venceu o Sabah por 4 a 1 na Champions League, em Baku, na noite de quarta-feira. Anthony Gordon marcou duas vezes, enquanto Karim Adeyemi e Gabriel Jesus também balançaram as redes. O Barcelona fez três gols em um intervalo de dez minutos no segundo tempo.

No fim de semana anterior, o Barcelona saiu de uma desvantagem de dois gols contra o Villarreal e venceu por 3 a 2 no Camp Nou. O resultado manteve o time três pontos à frente do Real Madrid. A equipe venceu 12 dos 13 jogos que disputou nesta edição do campeonato.

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Deportivo precisa encontrar regularidade

O Deportivo chega para a partida em fase menos estável. O time de Antonio Hidalgo perdeu por 3 a 1 para o Alaves na rodada passada e ocupa a 12ª posição na tabela.

Antes disso, venceu o Osasuna por 2 a 1 no início do mês e empatou sem gols com o Espanyol. A torcida no Riazor espera uma atuação melhor diante do líder. O time contará sobretudo com Pierre-Emerick Aubameyang, ex-jogador do Barcelona. O atacante de 37 anos, que passou por diversos clubes, soma cinco gols e duas assistências nesta temporada.

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Todos os últimos 16 jogos do Barcelona tiveram mais de 2,5 gols.

O Deportivo sofreu gols nos últimos dez confrontos com o Barcelona, embora este seja o primeiro H22 entre as equipes desde 2018.

O Barcelona tem 100% de aproveitamento fora de casa nesta temporada, com seis vitórias em seis jogos como visitante pela LaLiga.

Apesar da força ofensiva do Barcelona, o time passou apenas três dos últimos 16 jogos sem sofrer gols.

Prováveis escalações

Deportivo La Coruña (4-4-2): Roman; Altimira, Loureiro, Gimenez, Quagliata; Soriano, Amatucci, Casado, Hernandez; Nsongo, Aubameyang.

Barcelona (4-2-3-1): Garcia; Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.

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