Deportivo Carli exige porcentagem da venda de Jeison Murillo para o Barcelona

O Deportivo Cali foi o primeiro clube de Jeison Murillo antes de começar a jogar na Europa

Zagueiro do Valência, Jeison Murillo se transferiu ao Barcelona, mas além de ambas as partes envolvidas na negociação, o Deportivo Cali, clube que revelou o atleta, pede uma porcentagem pela transferência.

O time colombiano se baseia nos direitos de treinamento da Fifa, na qual estabelece que o clube que revelou o jogador deve ganhar uma determinada quantia dentro do valor total de transferência.



​(Foto: Getty Images)

Em entrevista ao programa Planeta Futebol Antena 2, o presidente da equipe, Juan Fernando Mejia comentou sobre a decisão do time: "O Deportivo Cali tem direito a transferência de renda. Jeison Murillo mostra o talento dos nossos jovens jogadores".

Jeison Murillo foi revelado nas categorias de base do Deportivo Cali antes de subir para o time principal. Na sequência, jogou no Las Palmas, Inter de Milão e Valência. Agora, espera ter sucesso no Barcelona.