Deportivo Cali x Corinthians: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

Deportivo Cali e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (4), a partir das 21h (de Brasília), no Coloso de Palmaseca, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, 20 dias após o último encontro entre os rivais, válido pela segunda rodada. Na ocasião, o Timão venceu por 1 a 0.

O Corinthians entra em campo buscando emplacar a terceira vitória consecutiva na competição para se manter na liderança do Grupo E, enquanto o Deportivo Cali, que não vence há duas rodadas, (um empate e uma derrota) aparece na segunda posição, com quatro.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Colômbia, o Corinthians ainda mantém mistério sobre a presença do técnico Vítor Pereira, que não viajou com a delegação por conta do protocolo da Conmebol, que prevê a liberação a partir do 11º dia após o teste positivo para Covid-19, período que será concluído na quarta. Caso não viaj, o auxiliar Filipe Almeida volta a comandar a equipe.

Os únicos desfalques confirmados são Paulinho, que não foi inscrito, e Rafael Ramos, que sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Do outro lado, o Deportivo Cali entrará em campo com força máxima, sem desfalques.

#DIADECORINTHIANS PELA @LibertadoresBR!!! 🖤



VAMOS JOGAR COM RAÇA E COM CORAÇÃO... 🎶



⚽ Deportivo Cali (🇨🇴) x Corinthians

🏆 @libertadoresbr (Fase de Grupos - 4ª rodada)

⏰ 21h (horário de Brasília)

🏟 Estádio Coloso de Palmaseca

📺 Conmebol TV#CALxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/vwqQy9p0P4 — Corinthians (@Corinthians) May 4, 2022

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto (Giuliano); Mantuan (Róger Guedes), Willian e Jô.

Possível escalação do Deportivo Cali: De Amores; Gutierrez, Burdisso, Caldera e Mafla; Robles, Camargo, Velasquez, Caicedo e Bonilla; Ángelo Rodríguez. Técnico: Rafael Dudamel.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Rafael Ramos: lesionado

Paulinho: não foi inscrito

DEPORTIVO CALI:

sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Deportivo Cali e Corinthians será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.