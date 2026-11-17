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Da terceira divisão à La Liga três anos antes do previsto, o Deportivo de A Coruna voltou a ser protagonista. Um dos responsáveis por essa retomada é o diretor executivo Massimo Benassi, que conversou com exclusividade com nossa reportagem.

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Da retomada dentro de campo à construção de um projeto para durar, que passa tanto pelo futebol quanto pelo trabalho fora dele. O Deportivo de A Coruna voltou recentemente à La Liga após subir da terceira divisão espanhola à elite, antecipando em vários anos as metas inicialmente estabelecidas. Massimo Benassi teve um papel importante nessa trajetória. O diretor executivo do clube galego tem um nome que, com razão, remete fortemente à Itália.

Italiano nascido em Pordenone e radicado na Espanha há algum tempo, o CEO do Depor contou à reportagem do Calciomercato e da Goal sobre as estratégias do clube, a relação com o futebol italiano, as escolhas no mercado de transferências e os investimentos em infraestrutura. Ele não esconde a ambição de continuar crescendo, mas mantém os pés no chão.

Comecemos com uma curiosidade para os torcedores italianos. O clube não se chama mais Deportivo La Coruna, como estávamos acostumados a chamá-lo na Itália, mas Deportivo de A Coruna. Pode explicar a mudança e o motivo dela? Faz parte do projeto de reposicionamento da marca?

"Na verdade, era uma situação antiga. A cidade tem esse nome há muito tempo, há muitos anos mesmo. Chama-se A Coruna, e o que fizemos foi uma votação entre sócios e titulares de planos de temporada. Eles decidiram que o clube passaria a se chamar Real Club Deportivo A Coruna, para ficar alinhado ao nome da cidade. A adesão foi extraordinária: mais de 80% dos sócios e titulares de planos de temporada fizeram essa escolha. Por isso, pareceu a coisa certa a fazer."

Você fala italiano muito bem, embora seu sotaque já esteja um pouco galego... Como foi de Pordenone ao cargo de diretor executivo de um clube que voltou a ter tanta importância?

"Sim, sou de Pordenone, mas moro na Espanha desde 2017. Infelizmente, perdi completamente o sotaque, mas tenho orgulho de ser italiano. Minha história é de muito trabalho, poucas horas de sono e muitas viagens. No fim das contas, diria que minha história e a do clube são parecidas."



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Vocês voltaram à elite do futebol depois de anos difíceis. Qual é o projeto e a visão por trás dessa retomada?

"Nossa história é de trabalho. Chegamos quando o clube estava na terceira divisão, o equivalente à Serie C italiana, e em três temporadas voltamos à La Liga. Essa trajetória estava prevista para 2029 em nosso planejamento estratégico. Conseguimos chegar lá três anos antes, mas o trabalho, quando é feito com método, normalmente dá resultados."

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Ao longo desses anos, vocês buscaram muitos profissionais na Itália, não só para a gestão, mas também para o futebol. Qual é a ligação entre a Itália e o Deportivo de A Coruna?

"Sempre acompanhamos muito os campeonatos italianos. Não foi por acaso que contratamos jogadores italianos nesses anos, como Quagliata e Mulattieri no ano passado — Quagliata acabou ficando —, e que trouxemos Amatucci neste verão. Mas ressalto que todos tinham ou têm características de que precisávamos e que faltavam ao elenco. Não os contratamos só por serem italianos. Quando contratamos jogadores, não olhamos o passaporte.



Vocês continuarão de olho no campeonato italiano no mercado de transferências?

"Admito que, como italiano, fico feliz por tê-los no elenco. Tenho orgulho de contar com eles e de poder contribuir para o desenvolvimento de jovens jogadores italianos na primeira divisão espanhola. Há muito talento na Itália que, a meu ver, não é aproveitado e que talvez ainda possamos encontrar nas próximas janelas. Há talento na Itália, sempre houve. Historicamente, somos um povo de inovadores, que sempre soube se adaptar e se reinventar. Por isso, certamente há muitos jovens talentos também no futebol.



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O objetivo é continuar crescendo e ampliar a atuação também para além da Itália?

"Sim. No âmbito internacional, fomos aos Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela, Brasil, Inglaterra e Portugal. Neste verão, fizemos dois amistosos na Itália, contra Fiorentina e Genoa, e fizemos a pré-temporada em Coverciano. Então, é claro que a Itália é um país importante para nós, com uma torcida importante. Acreditamos que o Deportivo deixou uma lembrança ruim para alguns e boa para outros (risos, em referência ao 4 a 0 contra o Milan), e é algo que queremos mudar."

No time principal, vocês fizeram uma escolha que me parece bastante clara: combinar jovens talentos com craques como Aubameyang e Traoré, que talvez já tenham mais idade, mas são importantes...

"Sim. Desde que começamos, em 2023, estabelecemos regras internas para montar o elenco. Assim, 25% dos jogadores do time principal vêm das nossas categorias de base, e pelo menos metade do elenco tem menos de 26 anos. Para nós, o ideal é poder combinar jovens jogadores com outros mais experientes. Neste verão, chegaram Aubameyang, Traoré, Angelino, Gimenez, vindo do Atlético de Madrid, e Casado, do Barcelona. Embora Casado seja muito jovem, jogou as últimas três temporadas na primeira divisão de La Liga. Então, é importante para nós desenvolver uma boa base de jovens que possam crescer com o clube e acompanhá-los com jogadores que tenham muita experiência internacional."

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Podemos dizer, então, que o objetivo da temporada é voltar à Europa? É um sonho ou ainda é cedo demais? "Quanto ao objetivo da temporada, temos 15 pontos e precisamos somar mais 30. Portanto, a meta é chegar aos 45 pontos. Somos um clube que, como sempre fazemos questão de dizer, coloca a humildade em primeiro lugar. Viemos da terceira divisão e nunca vamos esquecer os anos na Serie C. Precisamos crescer, mas com os pés no chão. Estamos muito bem na Espanha. O clube tem um dos projetos mais interessantes do mundo do futebol. Temos a sorte de contar com proprietários que querem investir não apenas dentro de campo. Criamos um novo centro de treinamento, que está praticamente pronto; vamos concluir esta última fase nos próximos 11 meses. Também reformamos o estádio. É um projeto que, acredito, pode trazer grandes alegrias no futuro."