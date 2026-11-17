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Da terceira divisão à La Liga três anos antes do previsto, o Deportivo de A Coruna voltou a ser protagonista. O CEO Massimo Benassi, um dos responsáveis por essa retomada, falou com exclusividade à nossa reportagem.

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Da retomada dentro de campo à construção de um projeto feito para durar, que passa também pelo trabalho fora dele. O Deportivo de A Coruna voltou recentemente à La Liga após uma ascensão da terceira divisão espanhola à elite, alcançando seus objetivos vários anos antes do prazo inicialmente previsto. Massimo Benassi teve um papel importante nessa trajetória. O CEO do clube galego tem um nome que, com razão, remete fortemente à Itália.

Italiano natural de Pordenone e radicado na Espanha há bastante tempo, o CEO do Depor contou à reportagem do Calciomercato e do Goal sobre as estratégias do clube, a relação com o futebol italiano, as decisões no mercado de transferências e os investimentos em infraestrutura. Sem esconder a ambição de continuar crescendo, mas sempre com os pés no chão.

Vamos começar com uma curiosidade para os torcedores italianos. Não é mais Deportivo La Coruna, como estávamos acostumados a chamar o clube na Itália, mas Deportivo de A Coruna. Pode explicar a mudança e o motivo dela? Faz parte do projeto de reformulação da marca?

"Na verdade, era uma situação antiga. A cidade tem esse nome há muito tempo, muitos anos mesmo. Chama-se A Coruna, e o que fizemos foi uma votação entre sócios e detentores de ingressos de temporada. Eles decidiram que o clube passaria a se chamar Real Club Deportivo A Coruna para ficar alinhado ao nome da cidade. A adesão foi extraordinária: mais de 80% dos sócios e detentores de ingressos de temporada fizeram essa escolha. Por isso, nos pareceu a coisa certa a fazer."

Você fala italiano muito bem, embora o sotaque agora penda um pouco para o galego... Como saiu de Pordenone e se tornou CEO de um clube que hoje voltou a ter tanta importância?

"Sim, sou de Pordenone, mas moro na Espanha desde 2017. Infelizmente, perdi completamente o sotaque. Ainda assim, tenho orgulho de ser italiano. Minha história é feita de muito trabalho, poucas horas de sono e muitas viagens. No fim das contas, podemos dizer que minha história e a do clube são parecidas."



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Vocês voltaram à elite do futebol depois de anos difíceis. Qual é o projeto e a visão por trás dessa retomada?

"Nossa história é de trabalho. Chegamos quando o clube estava na terceira divisão, o equivalente à Serie C italiana, e em três temporadas voltamos à La Liga. Esse resultado estava previsto para 2029 em nosso plano estratégico. Conseguimos alcançá-lo três anos antes, mas o trabalho, quando é feito com método, normalmente dá resultado."

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Ao longo desses anos, vocês buscaram muitos nomes na Itália, não só para a gestão, mas também para o elenco. Que ligação existe entre a Itália e o Deportivo de A Coruna?

"Sempre acompanhamos muito os campeonatos italianos. Não é por acaso que contratamos jogadores italianos nesses anos, como Quagliata e Mulattieri no ano passado — Quagliata depois permaneceu — e Amatucci neste verão. Mas ressalto que todos tinham e têm características de que precisávamos e que não encontrávamos no elenco. Não os contratamos apenas por serem italianos. Quando buscamos jogadores, não olhamos o passaporte.



Vocês continuarão de olho no futebol italiano no mercado de transferências?

"Admito que, como italiano, fico feliz e orgulhoso de tê-los no elenco e de poder contribuir para o desenvolvimento de jovens jogadores italianos na primeira divisão espanhola. Há muito talento na Itália que, penso, não é aproveitado e que talvez ainda possamos encontrar nas próximas janelas. Há talento na Itália, sempre houve. Historicamente, somos um povo de inovadores, que sempre soube se adaptar e se reinventar. Então, certamente há muitos jovens talentos também no futebol."



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O objetivo é continuar crescendo e ampliar a atuação para além da Itália?

"Sim. No âmbito internacional, fomos aos Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela, Brasil, Inglaterra e Portugal. Neste verão, fizemos dois amistosos contra Fiorentina e Genoa na Itália e realizamos a preparação em Coverciano. Então, obviamente, é um país importante para nós, com uma torcida importante. Acreditamos que o Deportivo deixou uma lembrança ruim para alguns e boa para outros (risos, em referência ao 4 a 0 sobre o Milan), e isso é algo que queremos mudar."

No elenco principal, vocês fizeram uma escolha que me parece bem clara: combinar jovens talentos com craques como Aubameyang e Traoré, que talvez sejam um pouco mais velhos, mas são importantes...

"Sim. Desde que começamos, em 2023, estabelecemos regras internas para montar o time, o elenco. Assim, 25% dos jogadores da equipe principal vêm das nossas categorias de base, e pelo menos metade do elenco tem menos de 26 anos. Para nós, o ideal é ter uma combinação de jovens com jogadores experientes. Neste verão, chegaram Aubameyang, Traoré e Angelino. Também vieram Gimenez, do Atlético de Madrid, e Casado, do Barcelona. Embora seja muito jovem, Casado disputou as últimas três temporadas na primeira divisão da La Liga. Por isso, é importante para nós desenvolver uma boa base de jovens que possam crescer com o clube e contar, ao lado deles, com jogadores de vasta experiência internacional."

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Podemos dizer, então, que o objetivo da temporada é voltar à Europa? É um sonho ou ainda é cedo demais? "Nosso objetivo na temporada: temos 15 pontos e precisamos somar mais 30. Portanto, a meta são 45 pontos. Somos um clube que, como sempre dizemos, coloca a humildade em primeiro lugar. Viemos da terceira divisão e nunca esqueceremos os anos na Serie C. É preciso crescer, mas com os pés no chão. Estamos muito bem na Espanha, e o clube tem um dos projetos mais interessantes do futebol. Temos a sorte de contar com proprietários que querem investir não só em campo. Criamos um novo centro de treinamento, que está praticamente pronto. Vamos concluir essa última etapa nos próximos 11 meses. Também reformamos o estádio. É um projeto que, acredito, pode trazer grandes alegrias no futuro."