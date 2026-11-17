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Da Série C à La Liga três anos antes do previsto, o Deportivo de A Coruna voltou a ser protagonista. Um dos responsáveis por essa retomada foi o diretor-executivo Massimo Benassi, que falou com exclusividade à nossa reportagem.

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Da retomada esportiva à construção de um projeto duradouro, que passa pelo que acontece dentro e fora de campo. O Deportivo de A Coruna voltou recentemente à La Liga depois de uma trajetória que o levou da terceira divisão espanhola à elite, antecipando em vários anos as metas estabelecidas inicialmente. Massimo Benassi teve um papel importante nessa trajetória. Diretor-executivo do clube galego, ele tem um nome que, naturalmente, remete à Itália.

Italiano natural de Pordenone e radicado na Espanha há algum tempo, o CEO do Depor falou à reportagem do Calciomercato e Goal sobre as estratégias do clube, sua relação com o futebol italiano, as escolhas no mercado e os investimentos em infraestrutura. Também não escondeu a ambição de continuar crescendo, mas com os pés no chão.

Vamos começar com uma curiosidade para os torcedores italianos. O clube não é mais Deportivo La Coruna, como estávamos acostumados a chamá-lo na Itália, mas Deportivo de A Coruna. Você pode explicar a mudança e por que ela aconteceu? Faz parte do projeto de reformulação da marca?

"Na verdade, era uma situação antiga. A cidade se chama assim há muito tempo, muitos anos mesmo. Chama-se A Coruna, e o que fizemos foi simplesmente realizar uma votação entre sócios e titulares de planos de temporada. Eles decidiram que o clube passaria a se chamar Real Club Deportivo A Coruna para ficar alinhado ao nome da cidade. A adesão foi extraordinária: mais de 80% dos sócios e titulares de planos de temporada fizeram essa escolha. Por isso, pareceu-nos a coisa certa a fazer."

Você fala italiano muito bem, embora seu sotaque já esteja um pouco mais próximo do galego... Como saiu de Pordenone para se tornar diretor-executivo de um clube que hoje voltou a ter grande importância?

"Sim, sou de Pordenone, mas moro na Espanha desde 2017. Infelizmente, perdi completamente o sotaque, mas tenho orgulho de ser italiano. Minha história é feita de muito trabalho, poucas horas de sono e muitas viagens. No fim das contas, podemos dizer que a minha história e a do clube são parecidas."



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Vocês voltaram ao futebol de alto nível depois de anos difíceis. Qual é o projeto e a visão por trás dessa retomada?

"A nossa é uma história de trabalho. Chegamos quando o clube estava na terceira divisão, o equivalente à Série C italiana, e em três temporadas voltamos à La Liga. No nosso plano estratégico, essa trajetória estava prevista para 2029. Conseguimos chegar lá três anos antes, mas o trabalho, quando é feito com método, normalmente dá resultado."

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Ao longo desses anos, vocês buscaram muito na Itália, não só na gestão, mas também no lado esportivo. Qual é a ligação entre a Itália e o Deportivo de A Coruna?

"Sempre acompanhamos muito os campeonatos italianos. Não é por acaso que buscamos jogadores italianos nesses anos, como Quagliata e Mulattieri no ano passado — Quagliata acabou ficando —, e contratamos Amatucci neste verão. Mas ressalto que todos eles tinham, e têm, características de que precisávamos e que não tínhamos no elenco. Não os contratamos apenas por serem italianos. Quando contratamos jogadores, não olhamos o passaporte.



Vocês continuarão de olho no campeonato italiano no mercado de transferências?

"Admito que, como italiano, fico feliz em tê-los no elenco. Tenho orgulho de contar com eles e de poder contribuir para o desenvolvimento de jovens jogadores italianos na primeira divisão espanhola. Há muito talento na Itália que, na minha opinião, não é aproveitado e que talvez ainda possamos buscar nas próximas janelas. Há talento na Itália, sempre houve. Historicamente, sempre fomos um povo de inovadores, que soube se adaptar e se reinventar. Portanto, o futebol também está cheio de jovens talentos."



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O objetivo é continuar crescendo e ampliar o alcance também para além da Itália?

"Sim, no âmbito internacional fomos aos Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela, Brasil, Inglaterra e Portugal. Neste verão, fizemos dois amistosos contra Fiorentina e Genoa na Itália e realizamos a pré-temporada em Coverciano. Então, obviamente, é um país importante para nós, onde temos uma torcida importante. Acreditamos que o Deportivo deixou uma lembrança ruim para alguns e boa para outros (risos, em referência ao 4 a 0 contra o Milan), e isso é algo que queremos mudar."

No time principal, vocês fizeram uma escolha que me parece bastante clara: combinar jovens talentos com craques como Aubameyang e Traoré, que talvez sejam um pouco mais velhos, mas são importantes...

"Sim. Desde que começamos, em 2023, estabelecemos regras internas para montar o time, o elenco. Assim, 25% dos jogadores do time principal vêm das nossas categorias de base, e pelo menos metade do elenco é formada por jogadores com menos de 26 anos. Para nós, o ideal é poder contar com uma combinação de jovens e jogadores experientes. Neste verão chegaram Aubameyang, Traoré, Angelino, Gimenez, vindo do Atlético de Madrid, e Casado, do Barcelona. Embora seja muito jovem, Casado disputou as últimas três temporadas na primeira divisão da La Liga. Para nós, é importante desenvolver uma boa base de jovens que possa crescer com o clube e acompanhá-los com jogadores que tenham muita experiência internacional."

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Podemos dizer, então, que o objetivo da temporada é voltar à Europa? É um sonho ou ainda é cedo demais? "Na temporada, temos 15 pontos e precisamos somar mais 30. Portanto, a meta é chegar a 45 pontos. Somos um clube que, como sempre dizemos, coloca a humildade em primeiro lugar. Viemos da terceira divisão e nunca esqueceremos os anos na Série C. É preciso crescer, mas com os pés no chão. Estamos muito bem na Espanha, e o clube é um dos projetos mais interessantes do futebol. Temos a sorte de contar com proprietários que querem investir não apenas dentro de campo. Construímos um novo centro de treinamento, que está praticamente pronto; concluiremos esta última etapa nos próximos 11 meses. Também reformamos o estádio. É um projeto que, acredito, pode trazer grandes alegrias no futuro."