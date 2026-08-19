De volta ao cargo de técnico, Adi Hütter confirmou a utilização do brasileiro, mas deixou em aberto a questão sobre a contratação de um novo goleiro. "Depois vamos ver o que ainda acontece no futuro", disse o austríaco nesta quarta-feira.

Com a dura derrota do Frankfurt no ensaio geral no último domingo, diante do clube inglês da Premier League FC Brentford (0 a 7), o já conhecido debate sobre Santos foi reacendido. Segundo relatos da imprensa, Hütter perdeu a confiança no jogador de 23 anos. Noah Atubolu (SC Freiburg) e o ex-Frankfurt Lukas Hradecky (AS Monaco) são considerados candidatos à transferência. Hütter não quis comentar a contratação de possíveis reforços, também para outras posições.

Ao menos, Hütter pode contar com Robin Koch na Copa. O capitão e chefe da defesa havia sofrido uma leve concussão cerebral no jogo contra o Brentford. "Parto do princípio de que ele vai jogar", disse o treinador, que, segundo suas próprias palavras, analisou a partida em Londres com seus comandados: "Isso, dessa forma, não pode acontecer de jeito nenhum. Fizemos uma análise clara. Foi um tiro de advertência."