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Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

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"Depois veremos o que ainda acontece no futuro": controverso, Kaua Santos vai defender o gol do Eintracht na Copa da Alemanha

Copa da Alemanha
SC St. Toenis x Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Kaua Santos

O contestado Kaua Santos estará no gol do Eintracht Frankfurt nesta sexta-feira (18h), na primeira rodada da Copa da Alemanha, contra o FC St. Tönis, da quinta divisão, mas a discussão sobre os goleiros seguirá no clube da Bundesliga.

De volta ao cargo de técnico, Adi Hütter confirmou a utilização do brasileiro, mas deixou em aberto a questão sobre a contratação de um novo goleiro. "Depois vamos ver o que ainda acontece no futuro", disse o austríaco nesta quarta-feira.

Com a dura derrota do Frankfurt no ensaio geral no último domingo, diante do clube inglês da Premier League FC Brentford (0 a 7), o já conhecido debate sobre Santos foi reacendido. Segundo relatos da imprensa, Hütter perdeu a confiança no jogador de 23 anos. Noah Atubolu (SC Freiburg) e o ex-Frankfurt Lukas Hradecky (AS Monaco) são considerados candidatos à transferência. Hütter não quis comentar a contratação de possíveis reforços, também para outras posições.

Ao menos, Hütter pode contar com Robin Koch na Copa. O capitão e chefe da defesa havia sofrido uma leve concussão cerebral no jogo contra o Brentford. "Parto do princípio de que ele vai jogar", disse o treinador, que, segundo suas próprias palavras, analisou a partida em Londres com seus comandados: "Isso, dessa forma, não pode acontecer de jeito nenhum. Fizemos uma análise clara. Foi um tiro de advertência."

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