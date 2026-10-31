Questionado pela Sky sobre o fato de o BVB ter jogado o clássico em Munique surpreendentemente com uma linha de quatro defensores, em vez da habitual linha de três, Schlotterbeck disse inicialmente: "O treinador conversou comigo e com Waldi (Waldemar Anton, nota da redação) para saber o que achávamos. Para mim, não se trata da formação, mas da intensidade, da alegria de jogar e da vontade de vencer os duelos."

Em vez de atuar pelo lado direito da linha de três defensores, Joane Gadou jogou como lateral-direito contra o FC Bayern e "foi muito bem", avaliou Schlotterbeck. O capitão do BVB então revelou: "O treino final não foi dos melhores. Vocês podem perguntar ao treinador sobre isso."

A Sky fez isso pouco depois, e o técnico do Dortmund, Niko Kovac, explicou: "Ontem, ensaiamos a linha de quatro e trabalhamos algumas situações. Não fiquei totalmente satisfeito." Ele não quis entrar em detalhes e preferiu comentar em tom descontraído: "Mas, na maioria das vezes, o jogo é melhor quando o último treino não dá tão certo. Os rapazes jogam com uma linha de quatro na seleção, não é novidade."

BVB conquista um ponto no fim na casa do Bayern de Munique

Daniel Svensson atuou pela esquerda da linha de quatro defensores. Maximilian Beier, de quem se esperava que fosse o segundo ala devido à formação normalmente utilizada pelo Dortmund sob o comando de Kovac, ocupou o lado direito do ataque, em uma função mais ofensiva, na Allianz Arena.

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O Dortmund saiu atrás no placar aos 38 minutos, quando Konrad Laimer marcou e colocou o FC Bayern na frente. A alegria pelo gol de empate de Serhou Guirassy, que fez 1 a 1 após uma hora de jogo, durou pouco, pois Dayot Upamecano marcou pouco depois e recolocou o Bayern em vantagem. Mas um gol no fim de Fabio Silva, que veio do banco, garantiu o placar final de 2 a 2 e rendeu ao BVB um ponto.

Kovac ficou, acima de tudo, muito satisfeito com a atuação aguerrida de sua equipe: "Acho que meus jogadores correram hoje dois quilômetros a mais que o Bayern. É disso que você precisa para estar presente nos últimos 15 minutos nesse nível, quando uma partida é decidida. Meus jogadores estão em excelente forma física", afirmou o croata.