"Depois ficamos bem" - Eto'o relembra início tenso com Mourinho na Inter

Ex-jogador fez elogios ao técnico português e, na sequência, disse que gosta de Pep Guardiola somente como treinador

O ex-jogador Samuel Eto'o, aposentado desde o início do mês passado, falou sobre o seu trabalho ao lado de José Mourinho na . Ele revela que não tinha boa relação com o português no início de sua passagem pela equipe italiana.

Em entrevista na tarde desta segunda-feira (7), o atacante conta que era negligenciado pelo lusitano no início de sua passagem pelo San Siro.

"O pior é desrespeitar alguém. Os melhores treinadores são os que me disseram as coisas mais difíceis na minha cara, mas em um escritório. Dói quando um treinador não sabe como gerenciar essa parte, e há muitos. Enquanto isso, o bastardo do Mou me deixou no banco por um mês e começou a me aquecer no minuto 89", afirmou.

"Depois de um tempo, fui conversar com ele em seu escritório e conversamos claramente. "Bem, agora eu tenho meu jogador", ele me disse. Depois disso tudo correu bem entre nós. Eu sempre direi as coisas na cara, com respeito, e então haverá um debate", acrescentou.

A relação com José Mourinho não foi a única abordada pelo jogador. Ele também se lembra do que fez ao lado de Josep Guardiola pelo . Porém, não guarda recordações tão boas do atual comandante do .

"Temos que tirar proveito do melhor de cada treinador, mas o futebol no final é uma opinião e chega um momento em que precisamos criar a nossa. Estou apaixonado por Guardiola como treinador, mas não como pessoa. Ele é o treinador que tem o melhor desempenho", declarou.

"Eu realmente aprendi a jogar futebol com o Guardiola. Ele interpreta isso melhor do que ninguém. É a maneira dele de passar as informações que o diferenciam. Ele é o melhor", concluiu.