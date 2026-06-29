Depois dos terremotos na Arábia Saudita e no Japão... Será que o Egito vai abalar o que resta do orgulho asiático?

O continente asiático está prestes a se despedir definitivamente da Copa do Mundo de 2026, depois que suas seleções sofreram uma série de eliminações consecutivas, sendo a mais recente a dramática derrota do Japão para o Brasil por 1 a 2 nas oitavas de final, restando apenas uma seleção para carregar as esperanças do continente no torneio.

Enquanto a seleção do Egito se prepara para enfrentar a Austrália, nesta sexta-feira, nas oitavas de final, os olhares estarão voltados para a partida que pode representar o fim oficial da trajetória da Ásia na atual edição da Copa do Mundo, ou dar à continente um novo fôlego antes do início das quartas de final.

Oito seleções já estão fora da competição

A Ásia entrou na Copa do Mundo de 2026 representada por nove seleções, em sua maior participação na história do torneio, em meio a ambições de confirmar o grande desenvolvimento que o futebol asiático vem experimentando nos últimos anos.

No entanto, os resultados ficaram aquém das expectativas, depois que Coreia do Sul, Irã, Arábia Saudita, Catar, Iraque, Jordânia e Uzbequistão foram eliminados ainda na fase de grupos, seguidos pela seleção japonesa, que era considerada uma das principais candidatas asiáticas a avançar na competição.

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E os “Samurais” perderam um confronto emocionante contra o Brasil, apesar do forte desempenho que apresentaram, deixando o torneio e deixando a Austrália sozinha na corrida para defender a reputação do futebol asiático.

Austrália... a última esperança do continente

A seleção australiana tornou-se a única representante da Ásia na Copa do Mundo, após conseguir chegar às oitavas de final, assumindo assim a responsabilidade de continuar na competição e resgatar a imagem do continente após uma série de fracassos.

No entanto, a tarefa não será fácil, já que a seleção dos “Cangurus” enfrenta o Egito, que atravessa um excelente momento técnico e conseguiu passar da fase de grupos liderada por seu astro Mohamed Salah, confirmando-se como uma das seleções capazes de chegar longe na competição.

A Austrália está ciente de que uma derrota para os “Faraós” não significará apenas o fim de sua trajetória, mas também marcará o fim definitivo da participação das seleções asiáticas na Copa do Mundo de 2026.

Será que o Egito continuará a fazer história?

A seleção egípcia entra em campo com grandes ambições de continuar sua trajetória na competição, após apresentar um desempenho sólido na fase de grupos, aproveitando o brilho de seus astros e a experiência deles em grandes competições.

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Por outro lado, a Austrália se agarra ao último fio de esperança, não apenas para se classificar para a próxima fase, mas também para manter a presença da Ásia nas fases eliminatórias, depois que todas as seleções do continente foram eliminadas uma a uma.

O confronto desta sexta-feira terá um caráter especial, pois não será apenas uma partida pela vaga nas oitavas de final, mas poderá se tornar um momento decisivo para toda a trajetória do futebol asiático, caso a seleção egípcia consiga derrotar a Austrália e encerrar completamente a participação do continente amarelo na atual edição da Copa do Mundo.