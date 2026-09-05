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R. Union Saint-Gilloise v OGC Nice - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD6Getty Images Sport

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Depois dos anos na Europa, Boufal se aproxima de um destino africano surpreendente

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Não é no Marrocos..

O internacional marroquino Sofiane Boufal está próximo de viver uma nova experiência em sua carreira, depois de entrar em negociações avançadas com o clube líbio Al-Ittihad, com vistas a se juntar às suas fileiras no próximo período, em um passo que marcará a primeira aparição do ponta marroquino nos gramados africanos no âmbito dos clubes.

Segundo a "Rádio Mars" marroquina, as negociações entre a diretoria do Al-Ittihad e Boufal, de 31 anos, chegaram a estágios avançados, restando apenas o acordo sobre alguns detalhes e os últimos retoques antes de concluir a transferência e anunciá-la oficialmente.

O clube líbio reforçou os indícios da proximidade da contratação do jogador marroquino, depois de publicar por suas contas oficiais uma mensagem enigmática que incluía o escudo da Federação Real Marroquina de Futebol, em uma referência que pareceu clara à transferência esperada e à identidade do jogador que se prepara para se juntar à equipe.

O passo de Boufal rumo ao Al-Ittihad líbio vem após uma longa carreira profissional, ao longo da qual viveu diversas experiências nos gramados europeus, tendo jogado por vários clubes na França, Inglaterra e Espanha, e deixou sua marca graças às suas habilidades e à sua capacidade de atuar em mais de uma posição ofensiva.

O ponta marroquino também viveu uma experiência nos gramados do Golfo com o Al-Rayyan do Catar, antes de retornar à França e defender as cores do Le Havre na última temporada, onde disputou 17 partidas.

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Caso a transferência se concretize oficialmente, a experiência no Al-Ittihad líbio será uma nova e diferente etapa na carreira de Boufal, depois de ter passado a maior parte de sua trajetória profissional na Europa, abrindo-lhe a porta para viver sua primeira experiência no âmbito dos clubes dentro do continente africano.

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