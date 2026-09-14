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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Depois do técnico do Al-Taawoun, a novela das demissões chega à capital saudita

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O Campeonato Saudita em clima tenso

O Campeonato Saudita, a Roshn Saudi League, está prestes a conhecer sua segunda demissão na atual temporada 2026-2027, após apenas um mês do seu início.

O Al-Taawoun havia anunciado, anteontem, sábado, a demissão do técnico sérvio Zarko Lazetic do cargo de treinador da equipe, com a nomeação de Jihad Al-Hussein para comandar o time em seu lugar, após a derrota para o Al-Hilal por 6 a 0, na sétima rodada da Roshn League.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que o Al-Shabab também decidiu demitir seu treinador alemão Thomas Letsch, por causa dos resultados negativos que a equipe vem sofrendo desde o início da atual temporada.

O clube da capital não conquistou nenhuma vitória nas últimas sete rodadas da Roshn League, tendo perdido 3 partidas e empatado em 4, ocupando a 14ª posição na tabela de classificação com 4 pontos.

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O jornal esclareceu que a diretoria do Al-Shabab apresentou um pedido à Liga Profissional Saudita, ontem, domingo, para a aprovação da decisão de demitir Thomas Letsch do cargo.

Assim que obtiver a aprovação oficial da Liga Saudita, o Al-Shabab anunciará a demissão de Thomas Letsch do cargo, revelando o novo treinador que comandará a equipe no próximo período.

Vale lembrar que o Al-Shabab havia se despedido da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas nas oitavas de final, numa surpresa de peso, após a derrota para o Al-Wehda pelo placar de 3 a 2.

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