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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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Depois do jogador marroquino... O Al-Qadisiyah fecha sua segunda contratação do verão, vindo do Al-Hilal

Mercado da bola
M. Al-Qahtani
S. El Karouani
Al Hilal
Al Qadsiah
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Marrocos

O Clube Al-Sharqawi inicia com força os preparativos para a nova temporada

O Al-Qadisiyah fechou sua segunda contratação para a próxima janela de transferências de verão, após o lateral marroquino Sufyan Al-Krawani, vindo do Al-Hilal.

Em junho passado, o Al-Qadisiyah anunciou a contratação do lateral-esquerdo marroquino Sufyan Al-Krawani em uma transferência sem custos, após o término de seu contrato com o clube holandês Utrecht.

O jornalista saudita Hamad Al-Suwailhi informou que o Al-Qadisiyah contratou outro jogador, o ponta saudita Mohammed Al-Qahtani, vindo do Al-Hilal.

Al-Suwailhi explicou, em um tuíte publicado em sua conta oficial no site “X”, que o Al-Hilal já concordou em vender o tempo restante do contrato de Al-Qahtani ao Al-Qadisiyah, e que os contratos serão assinados oficialmente na noite desta quinta-feira.

Al-Qahtani é um ponta saudita de 23 anos que foi promovido ao time principal ainda jovem, mais precisamente em 2021, mas não conseguiu garantir uma vaga no time titular nos últimos cinco anos.

Al-Qahtani foi emprestado ao Al-Taawoun na segunda metade da última temporada, disputando 13 partidas pela equipe, nas quais marcou apenas um gol, antes que o Al-Qadisiyah conseguisse contratá-lo.


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