Depois do hat-trick de Messi... Será que Zinedine Zidane ultrapassou o limite com a seleção da Argélia?

Os olhares do meio futebolístico argelino se voltaram para as arquibancadas do estádio onde ocorreu a partida de abertura entre os “Guerreiros do Deserto” e a Argentina, após a presença do astro francês Zinedine Zidane nas proximidades do jogo, que terminou com uma vitória por 3 a 0 a favor dos companheiros de Messi.

A aparição do lendário francês, ganhador da Bola de Ouro, reacendeu as especulações sobre o papel que ele poderia desempenhar fora dos gramados, especialmente com a presença de seu filho, Luca Zidane, na convocação da seleção argelina.

A mídia local divulgou notícias de que Zinedine Zidane teria se dirigido ao vestiário da seleção argelina após a derrota por 0 a 3 para a Argentina na estreia na Copa do Mundo.

De acordo com o que foi transmitido pelo canal “El Hadaf”, Zidane desceu das arquibancadas até as instalações do estádio com o objetivo de ficar ao lado de seu filho Luka e apoiá-lo moralmente, após a onda de críticas que se seguiu aos três gols sofridos, em meio a questionamentos sobre sua preparação para confrontos do porte da Copa do Mundo.

O canal não mencionou que Zidane tenha entrado no vestiário da seleção argelina, mas ele conversou com alguns membros das comissões técnica e administrativa da seleção, considerando que a derrota para o campeão mundial não é o fim do mundo, e atribuiu a diferença no placar à presença de Lionel Messi, que decidiu a partida aproveitando meias oportunidades e transformando-as em gols.

E citou Zidane negando atribuir a Luka a responsabilidade exclusiva pelos três gols, atribuindo o resultado às diferenças individuais entre os jogadores das duas seleções e à capacidade excepcional de Messi de fazer a diferença nos momentos decisivos.

Luka Zidane enfrenta uma tempestade de polêmicas após a derrota, já que algumas vozes atribuíram a ele parte da responsabilidade pelos gols marcados por Messi, em uma noite em que o capitão da Argentina se tornou o primeiro jogador a marcar um “hat-trick” na edição da Copa do Mundo de 2026.