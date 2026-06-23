Depois do “elogio de Trump ao Egito”... Será que Ibrahim Hassan caiu na armadilha da tecnologia?

Ibrahim Hassan, técnico da seleção egípcia, gerou polêmica com declarações inesperadas nas quais mencionou o elogio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao desempenho dos Faraós na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia vive um momento excepcional na Copa do Mundo de 2026, após somar 4 pontos nas duas primeiras partidas — com um empate contra a Bélgica e uma vitória sobre a Nova Zelândia —, aproximando-se da classificação para a próxima fase.

Durante sua participação no canal “MBC Egito”, Ibrahim Hassan disse: “Soubemos que o presidente dos Estados Unidos, Trump, nos elogiou, e quanto mais você comprova a qualidade do seu desempenho, mais o respeito por você aumenta”.

As declarações do técnico da seleção egípcia chamaram a atenção de muitos, especialmente porque ele não revelou quem lhe transmitiu esse elogio nem a ocasião em que Trump fez essa declaração.

As palavras de Ibrahim Hassan coincidiram com a ampla divulgação de um vídeo que parece ter sido produzido por inteligência artificial, no qual o presidente dos Estados Unidos aparece elogiando a seleção egípcia e seu desempenho na Copa do Mundo.

E aqui surge a pergunta: a informação mencionada por Ibrahim Hassan se baseava nesse vídeo que está circulando?

Até o momento, não há nenhuma evidência que confirme isso, e o técnico da seleção egípcia nem sequer mencionou o vídeo; no entanto, a coincidência de tempo entre a divulgação do vídeo falsificado e as declarações de Hassan gerou amplas suspeitas entre o público nas redes sociais.

Além disso, não foi divulgado nenhum comunicado oficial da Casa Branca ou do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que incluísse elogios declarados à seleção egípcia durante sua participação atual na Copa do Mundo, o que aumentou a polêmica sobre a fonte da informação à qual Ibrahim Hassan se referiu.

Com a crescente disseminação de vídeos gerados por inteligência artificial nos últimos meses, figuras públicas e esportistas passaram a estar sujeitas a cair na armadilha de notícias e vídeos falsificados, o que torna a verificação das fontes de informação mais importante do que nunca.

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