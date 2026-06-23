Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Depois do “elogio de Trump ao Egito”... Será que Ibrahim Hassan caiu na armadilha da tecnologia?

Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Copa do Mundo
Egito x República Islâmica do Irã
República Islâmica do Irã
I. Hassan
H. Hassan
Nova Zelândia
Egito
Canadá
Irã
EUA

Declarações polêmicas do técnico da seleção egípcia

Ibrahim Hassan, técnico da seleção egípcia, gerou polêmica com declarações inesperadas nas quais mencionou o elogio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao desempenho dos Faraós na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia vive um momento excepcional na Copa do Mundo de 2026, após somar 4 pontos nas duas primeiras partidas — com um empate contra a Bélgica e uma vitória sobre a Nova Zelândia —, aproximando-se da classificação para a próxima fase.

Durante sua participação no canal “MBC Egito”, Ibrahim Hassan disse: “Soubemos que o presidente dos Estados Unidos, Trump, nos elogiou, e quanto mais você comprova a qualidade do seu desempenho, mais o respeito por você aumenta”.

As declarações do técnico da seleção egípcia chamaram a atenção de muitos, especialmente porque ele não revelou quem lhe transmitiu esse elogio nem a ocasião em que Trump fez essa declaração.

Copa do Mundo
Egito crest
Egito
EGY
República Islâmica do Irã crest
República Islâmica do Irã
IRA

As palavras de Ibrahim Hassan coincidiram com a ampla divulgação de um vídeo que parece ter sido produzido por inteligência artificial, no qual o presidente dos Estados Unidos aparece elogiando a seleção egípcia e seu desempenho na Copa do Mundo.

E aqui surge a pergunta: a informação mencionada por Ibrahim Hassan se baseava nesse vídeo que está circulando?

Até o momento, não há nenhuma evidência que confirme isso, e o técnico da seleção egípcia nem sequer mencionou o vídeo; no entanto, a coincidência de tempo entre a divulgação do vídeo falsificado e as declarações de Hassan gerou amplas suspeitas entre o público nas redes sociais.

Além disso, não foi divulgado nenhum comunicado oficial da Casa Branca ou do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que incluísse elogios declarados à seleção egípcia durante sua participação atual na Copa do Mundo, o que aumentou a polêmica sobre a fonte da informação à qual Ibrahim Hassan se referiu.

Com a crescente disseminação de vídeos gerados por inteligência artificial nos últimos meses, figuras públicas e esportistas passaram a estar sujeitas a cair na armadilha de notícias e vídeos falsificados, o que torna a verificação das fontes de informação mais importante do que nunca.

Leia também:
Estrela dos Faraós: “O Egito é o mais forte da África... e vamos longe na Copa do Mundo”

Publicidade