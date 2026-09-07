O Al-Hilal recebeu um golpe surpreendente antes do início de sua partida contra o Neom, depois que o marroquino Yassine Bounou sofreu uma lesão durante o aquecimento, obrigando a comissão técnica comandada pelo italiano Simone Inzaghi a escalar o goleiro saudita Mohammed Al-Owais em seu lugar nos últimos instantes.

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Mas as coisas não saíram como o Al-Hilal queria, depois que Al-Owais teve uma atuação infeliz e o time entrou em um estado de confusão defensiva que o Neom aproveitou para colocar os donos da casa em uma situação extremamente difícil durante o primeiro tempo.

Koulibaly coloca o Al-Hilal em apuros

Aos 15 minutos, o sofrimento do Al-Hilal aumentou depois que o zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly marcou um gol contra de cabeça nas redes de sua própria equipe, dando ao Neom uma vantagem precoce e colocando Al-Owais diante de um teste difícil desde o início.

O gol veio em um momento no qual o Al-Hilal tentava superar o choque da saída de Bounou, tornando a missão de Inzaghi ainda mais complicada diante da desvantagem por um gol contra um adversário que entrou na partida com clara confiança.

Saída equivocada de Al-Owais agrava a crise

E antes do fim do primeiro tempo, a série de erros do Al-Hilal não parou, depois que Mohammed Al-Owais saiu de forma equivocada de seu gol aos 44 minutos, fazendo com que a bola chegasse à área do Neom em meio a uma clara confusão defensiva, e Amadou Koné aproveitou a situação para marcar o segundo gol dos donos da casa.

Assim, a saída surpreendente de Bounou do campo se transformou em uma verdadeira crise para o Al-Hilal, depois que Al-Owais falhou em compensar a ausência do goleiro marroquino da forma necessária, enquanto a linha defensiva comandada por Koulibaly se encarregou de dar ao Neom uma vantagem dupla.

Neom confirma seu número diante do Al-Hilal

Uma estatística da rede "Opta" aumentou a dificuldade da situação do Al-Hilal, depois de apontar que o Neom conquistou a vitória em todas as três partidas nas quais marcou o gol de abertura nas cinco primeiras rodadas da Roshan League nesta temporada.

Dessa forma, a vantagem de dois gols do Neom diante do Al-Hilal coloca a equipe diante de um número marcante em relação ao seu adversário, especialmente porque o time provou durante o início da temporada sua capacidade de manter a vantagem quando balança as redes primeiro.

Esses acontecimentos ocorrem em um momento no qual o Al-Hilal havia entrado na sexta rodada com um retrospecto perfeito, depois de conquistar a vitória em suas cinco primeiras partidas e somar 15 pontos, antes que o confronto contra o Neom se transformasse em um teste difícil por causa da lesão de Bounou e dos erros individuais que deram aos donos da casa uma grande vantagem.

A desvantagem do Al-Hilal diante do Neom pelo placar de 0 a 2 no fim do primeiro tempo é algo que raramente acontece com o time no Campeonato Profissional, já que a última vez que ficou atrás por uma diferença de dois gols ou mais entre os tempos foi contra o Al-Fateh em maio de 2025, quando terminou o primeiro tempo em desvantagem pelo mesmo placar, antes de reagir no segundo tempo e virar o jogo, conquistando a vitória pelo placar de 4 a 3.