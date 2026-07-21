Mostafa Shoubir, guarda-redes da seleção do Egito e do Al Ahly, chamou as atenções durante a sua participação com os faraós na última edição do Campeonato do Mundo, depois de ter apresentado exibições de destaque.

Segundo o site egípcio "Cairo 24", o argentino Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, mostrou-se impressionado com as exibições de Mostafa Shoubir durante a sua participação com a seleção do Egito no Mundial, e fez questão de se informar sobre o jovem guarda-redes e o seu percurso futebolístico.

De acordo com a mesma fonte, Simeone informou-se sobre o registo de Mostafa Shoubir nos relvados e os clubes que já representou, para além do seu clube atual, tendo em conta o interesse no nível que apresentou durante as competições do Campeonato do Mundo.

Simeone esteve presente nas bancadas do estádio Mercedes-Benz, na cidade norte-americana de Atlanta, para acompanhar o confronto entre o Egito e a Argentina nos oitavos de final da competição, no qual o guarda-redes do Al Ahly brilhou de forma notável.

Shoubir apresentou um desempenho de destaque durante o jogo, depois de ter defendido um penálti cobrado por Lionel Messi, capitão e estrela da seleção argentina, para além de ter evitado mais do que uma oportunidade perigosa, granjeando amplos elogios após o final do encontro, que terminou com o triunfo da Argentina por 3-2.

O brilho de Mostafa Shoubir no Mundial veio reforçar o seu valor a nível internacional, num momento em que o jovem guarda-redes continua a defender a baliza do Al Ahly, com expectativa em relação ao interesse europeu que os seus serviços poderão suscitar no período que se avizinha.

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