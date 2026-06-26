Depois do Bayern de Munique, jogador do PSV entra na mira de outro clube da Bundesliga

Sergiño Dest vem tendo um excelente desempenho na Copa do Mundo com a seleção dos Estados Unidos, o que aumenta o interesse pelo zagueiro. O jornal “Eindhovens Dagblad” noticiou nesta sexta-feira que o versátil jogador americano entrou na lista de alvos do Bayer Leverkusen.

O Leverkusen leva em conta a possível saída de Alejandro Grimaldo para o Atlético de Madrid neste verão. Caso ele seja de fato vendido ao clube espanhol, Dest entrará na mira do time que ficou em sexto lugar na Bundesliga na última temporada.

O clube alemão pagou, há um ano, cerca de 40 milhões de euros por Malik Tillman, companheiro de Dest na seleção americana. Matej Kovar seguiu o caminho inverso e se transferiu para o PSV.

É bem provável que o Leverkusen torne prioritária a contratação de Dest, que tem contrato com o PSV válido até meados de 2028. No entanto, o interesse ainda se encontra apenas na fase de sondagem.

Dest, que pode atuar como lateral-direito e lateral-esquerdo, foi citado há pouco tempo como possível contratação do Bayern de Munique. Além disso, há um interesse inicial da Premier League e da Série A.

O zagueiro do PSV se classificou com a seleção dos Estados Unidos para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Bósnia e Herzegovina será o adversário na próxima quinta-feira, em São Francisco, na busca por uma vaga nas quartas de final.