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Peter BoszImago
Rian Rosendaal

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Depois do Bayern de Munique, jogador do PSV entra na mira de outro clube da Bundesliga

Mercado da bola
PSV
Sergiño Dest está tendo uma excelente participação na Copa do Mundo com os Estados Unidos, o que faz com que o interesse pelo zagueiro aumente. O Eindhovens Dagblad informou nesta sexta-feira que o versátil jogador americano entrou na lista do Bayer Leverkusen. 

Sergiño Dest vem tendo um excelente desempenho na Copa do Mundo com a seleção dos Estados Unidos, o que aumenta o interesse pelo zagueiro. O jornal “Eindhovens Dagblad” noticiou nesta sexta-feira que o versátil jogador americano entrou na lista de alvos do Bayer Leverkusen. 

O Leverkusen leva em conta a possível saída de Alejandro Grimaldo para o Atlético de Madrid neste verão. Caso ele seja de fato vendido ao clube espanhol, Dest entrará na mira do time que ficou em sexto lugar na Bundesliga na última temporada.

O clube alemão pagou, há um ano, cerca de 40 milhões de euros por Malik Tillman, companheiro de Dest na seleção americana. Matej Kovar seguiu o caminho inverso e se transferiu para o PSV.

É bem provável que o Leverkusen torne prioritária a contratação de Dest, que tem contrato com o PSV válido até meados de 2028. No entanto, o interesse ainda se encontra apenas na fase de sondagem.

Dest, que pode atuar como lateral-direito e lateral-esquerdo, foi citado há pouco tempo como possível contratação do Bayern de Munique. Além disso, há um interesse inicial da Premier League e da Série A.

O zagueiro do PSV se classificou com a seleção dos Estados Unidos para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Bósnia e Herzegovina será o adversário na próxima quinta-feira, em São Francisco, na busca por uma vaga nas quartas de final.

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