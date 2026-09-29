O clube grego Levadiakos anunciou nesta terça-feira a contratação do egípcio Mohamed Elneny, em uma transferência gratuita.

O acordo ocorre após a saída de Elneny do clube emiradense Al Jazira, ao fim da temporada passada.

O clube ainda não detalhou os termos da negociação, limitando-se a anunciar a contratação de Elneny por meio de suas contas nas redes sociais.

Vale lembrar que Elneny vestiu as camisas de vários clubes, sendo os principais o Al Mokawloon Al Arab, no Egito, antes de se transferir para o Basel, na Suíça, o Arsenal, na Inglaterra, o Beşiktaş, na Turquia, e o Al Jazira, nos Emirados Árabes Unidos.

Elneny enviou uma mensagem à torcida do time grego, por meio de um vídeo publicado pelo clube, no qual disse: "Olá a todos, assinei com o clube grego Levadiakos, estou muito feliz por começar minha trajetória aqui".

E acrescentou: "Espero que tudo corra bem, vou dar o meu melhor por este time, torcedores do Levadiakos, vejo vocês na próxima partida".

Elneny concluiu: "Estou muito animado para começar minha trajetória com o clube".

Vale lembrar que o Levadiakos ocupa a lanterna do Campeonato Grego, com apenas um ponto após 5 rodadas.







