Nas últimas horas, houve uma onda de especulações sobre o futuro do português Jorge Jesus, ex-técnico do Al-Nassr, na próxima temporada, após o anúncio de sua saída do clube saudita.

Reportagens da imprensa afirmaram que o clube Al-Ittihad iniciou negociações com Jesus para comandar a equipe na próxima temporada, substituindo seu compatriota Sérgio Conceição, que foi demitido do cargo após o término da última temporada devido aos resultados negativos.

No entanto, o jornal saudita “Okaz” desmentiu essas notícias, afirmando que o clube Al-Ittihad não iniciou nenhuma negociação oficial com o técnico português nas últimas horas para comandar a equipe na próxima temporada.

O jornal também indicou que a possibilidade de Jesus retornar à Liga Roshen na próxima temporada, após deixar o Al-Nassr, parece improvável em 99,9%.

Algumas reportagens haviam indicado o desejo de Jesus de comandar a seleção de Portugal após o término da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, sucedendo o técnico espanhol Roberto Martínez, que deixará o cargo após o torneio.

Jesus anunciou sua saída do Al-Nassr após uma temporada no comando, durante a qual contribuiu para a conquista do título da Liga Roshen da Arábia Saudita após um hiato de 7 anos, além da classificação para a final da Liga dos Campeões da Ásia 2, antes da derrota para o Gamba Osaka.

Antes do Al-Nassr, o técnico português comandou o Al-Hilal por duas temporadas e conquistou quatro títulos com o clube: um título da Liga Roshen, uma Copa do Guardião das Duas Mesquitas e duas edições da Supercopa da Arábia Saudita.