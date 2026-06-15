"Depois do Ajax, o PSV também está de olho no Girona e tem um zagueiro na mira"

O PSV está de olho em Arnau Martínez, zagueiro do Girona. É o que afirma o especialista em transferências Matteo Moretto. No entanto, o PSV não é o único clube interessado.

Moretto informa que há uma chance de Martínez deixar o recém-rebaixado Girona. Ele teria uma cláusula de rescisão de oito milhões de euros em seu contrato, o que o torna uma opção interessante para vários clubes.

Não é só o PSV que demonstra interesse no zagueiro de 23 anos. O Real Betis e o Fulham também estão interessados. No Fulham, ele poderia se tornar um concorrente do ex-jogador do Ajax Kenny Tete, que renovou seu contrato em Londres no verão passado.

Martínez é um lateral-direito que também pode atuar como zagueiro central. Ele disputou 35 partidas nesta temporada, nas quais marcou dois gols e deu três assistências. Ele também vestiu a braçadeira de capitão nesta temporada.

Martínez passou parte de sua formação nas categorias de base do FC Barcelona, mas joga pelo Girona desde a temporada 2018/19.

Ele foi jogador da seleção juvenil por um bom tempo e atuou pela seleção sub-21 da Espanha. Ele estreou pela seleção sub-21 da Espanha em 2022, depois de já ter jogado pela seleção sub-19. Na época de sua estreia pela seleção sub-21, o atual técnico da seleção, Luis de la Fuente, era o treinador daquela equipe.