Depois do 5 a 0... García responde com veemência aos que zombam dos “velhos da Bélgica”

O técnico da seleção belga, Rudi García, fez uma crítica contundente à mídia, exigindo mais respeito aos jogadores que foram chamados de “velhos da Bélgica”, após a goleada que a equipe conquistou sobre a Nova Zelândia por 5 a 1, na manhã deste sábado.

A Bélgica conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo após empatar nas duas primeiras partidas contra o Egito e o Irã, garantindo assim a liderança do grupo e a classificação para as oitavas de final.

Garcia não hesitou em partir para o ataque desde o início da coletiva de imprensa realizada após a partida, afirmando, segundo o jornal belga “HLN”: “Vou dizer isso de forma clara e direta: nunca poderei aceitar que meus quatro líderes na seleção sejam chamados de ‘desgastados’ ou ‘folhas caídas’; isso é algo muito repugnante. E aí está a resposta rápida vinda do campo: dois gols de Leandro (Trussard), um gol e uma assistência decisiva de Kevin De Bruyne, e um gol de Romelu (Lukaku). É isso que os ‘velhos’ da Bélgica são capazes de fazer, e foi isso que eu quis enfatizar com toda a veemência.”

Quando questionado sobre a origem dessas críticas, Garcia admitiu que não as leu nem ouviu pessoalmente, mas que lhe foram relatadas, observando que o eco delas chegou até a França, mas ressaltou que isso não lhe deu nenhum incentivo extra.

O técnico francês continuou suas palavras defendendo a velha guarda dos “Diabos Vermelhos”: “Confio em todos os jogadores da minha equipe, especialmente no elenco titular e nos meus líderes, e meu maior sonho é que eles se despedam do futebol internacional em grande estilo. Esses jogadores só podem responder em um único lugar: o gramado, e foi exatamente isso que fizeram. Tomem Leandro como exemplo: ele não recebe o devido reconhecimento da torcida e da mídia estrangeira pelo que oferece à seleção, mas respondeu com força em campo mais uma vez, e não tenho nada a acrescentar aqui”.

Enquanto essa discussão continuava a dominar o clima da coletiva, Garcia tentou acalmar os ânimos dos jornalistas presentes, dizendo: “Não levem isso para o lado pessoal; quem não é responsável por esses artigos que fique tranquilo, não há problema entre nós. Todos vocês viram o que aconteceu comigo anteriormente na França, e isso não é nada de mais”, remetendo os presentes às suas famosas desavenças anteriores com a imprensa francesa, especialmente durante o período em que treinou o Olympique de Marselha.

Posteriormente, a fala de García assumiu um tom mais realista e racional em relação à trajetória da Bélgica na Copa do Mundo, quando afirmou: “Ainda não ganhamos nada; tudo o que fizemos foi passar da fase de grupos, mas a vitória por quatro gols de diferença foi excelente e necessária para mantermos nossas chances de liderar o grupo. E, embora eu realmente não saiba se liderarmos o grupo é algo bom ou não do ponto de vista técnico, do ponto de vista organizacional e logístico é excelente, pois vamos permanecer na cidade de Seattle”.

O francês concluiu suas declarações dizendo: “Não podemos dizer que a Copa do Mundo tenha realmente começado agora, já que disputamos apenas três partidas, mas o certo é que nosso nível está evoluindo gradualmente à medida que o torneio avança.”