Um novo astro do Al-Ahli, da Arábia Saudita, está perto de deixar o clube, durante a atual janela de transferências de verão, rumo à Premier League, o Campeonato Inglês, seguindo os passos do técnico alemão Matthias Jaissle.

Jaissle havia apresentado seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli na última quinta-feira, a fim de assumir a responsabilidade pelo Newcastle United, da Inglaterra, na próxima temporada, substituindo o antigo treinador Eddie Howe.

O confiável jornalista Sacha Tavolieri revelou um novo astro que pode deixar o Al-Ahli rumo à Premier League na próxima temporada: o zagueiro brasileiro Roger Ibañez.

Tavolieri disse, em uma publicação em sua conta pessoal na rede social X, que Ibañez interrompeu as negociações de renovação de seu contrato, que se encerra com o Al-Ahli ao fim da próxima temporada, após o interesse de alguns clubes da Premier League em contar com seus serviços.

O interesse parte especificamente do Aston Villa, que já começou a entrar em contato com os representantes do zagueiro brasileiro, mas sem apresentar qualquer oferta oficial até o momento.

Ibañez já teve seu nome associado a alguns clubes do Campeonato Inglês quando defendia as cores da Roma, da Itália, mas preferiu se transferir para o Al-Ahli no verão de 2023.

Desde então, o jogador de 27 anos se tornou um dos elementos mais importantes do clube saudita e contribuiu de forma evidente para sua conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite por duas temporadas consecutivas, além da Supercopa da Arábia Saudita, após uma ausência de 9 anos.