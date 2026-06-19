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Khaled Mahmoud

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Depois de uma noite perfeita... uma notícia desagradável complica os planos da Inglaterra

M. Rashford
Inglaterra
Copa do Mundo
England

Tuchel aguarda com apreensão após um desdobramento inesperado no campo de treinamento dos Três Leões

A comissão técnica da seleção inglesa está preocupada com a condição física do ponta do Manchester United, Marcus Rashford, antes do próximo confronto dos “Três Leões” contra a seleção de Gana, devido a dores no músculo isquiotibial que ele vem sentindo.

O jogador de 28 anos teve um desempenho notável ao entrar como reserva na goleada da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2 na última quarta-feira, quando marcou o quarto gol de sua equipe. No entanto, logo após o término da partida, ele reclamou de uma contratura na coxa traseira, segundo o jornal britânico “The Sun”.

Devido a essas dores, Rashford ficou de fora do jogo-treino que o restante dos jogadores reservas disputou ontem, quinta-feira, contra o time americano Sporting Kansas City, partida que a seleção inglesa venceu por 5 a 1.

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, espera que a lesão de Rashford não seja grave e que ele consiga retornar aos treinos coletivos amanhã, sábado; já que o jogador almeja disputar uma vaga de titular na escalação contra o recém-chegado do Barcelona, Anthony Gordon, a quem o técnico preferiu escalar no primeiro confronto contra o Dallas antes de substituí-lo por Rashford aos 72 minutos. Este último apresentou uma exibição ofensiva explosiva que elevou a eficiência da equipe no segundo tempo e culminou com seu 19º gol pela seleção em uma carreira de 73 partidas — seu primeiro gol após um jejum de nove jogos internacionais.

Nesse contexto, Tuchel concedeu aos jogadores da seleção um dia de folga para relaxarem e passarem algum tempo com suas famílias e amigos que viajaram com eles para a cidade de Kansas, enquanto alguns jogadores preferiram ficar sozinhos no hotel para se concentrarem e se prepararem para o segundo jogo, que pode definir sua classificação oficial.

Copa do Mundo
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Inglaterra
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Gana
GAN

O amistoso a portas fechadas contra a seleção americana contou com uma atuação brilhante do atacante Ivan Tony, que marcou três gols (hat-trick), em uma partida disputada em dois tempos de 25 minutos cada e que contou com a participação de jogadores que não atuaram contra a Croácia, com Morgan Rogers e Ollie Watkins marcando gols, além da participação de Iberishi Eze, Dan Burn, Mark Joyhi, Kobe Maino e Jarell Quansah.

Vale lembrar que o próximo teste da Inglaterra para a Copa do Mundo será contra Gana na próxima terça-feira, em partida que será disputada na cidade de Boston, nos Estados Unidos.

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