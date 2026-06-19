Depois de uma noite perfeita... uma notícia desagradável complica os planos da Inglaterra

A comissão técnica da seleção inglesa está preocupada com a condição física do ponta do Manchester United, Marcus Rashford, antes do próximo confronto dos “Três Leões” contra a seleção de Gana, devido a dores no músculo isquiotibial que ele vem sentindo.
O jogador de 28 anos teve um desempenho notável ao entrar como reserva na goleada da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2 na última quarta-feira, quando marcou o quarto gol de sua equipe. No entanto, logo após o término da partida, ele reclamou de uma contratura na coxa traseira, segundo o jornal britânico “The Sun”.
Devido a essas dores, Rashford ficou de fora do jogo-treino que o restante dos jogadores reservas disputou ontem, quinta-feira, contra o time americano Sporting Kansas City, partida que a seleção inglesa venceu por 5 a 1.
O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, espera que a lesão de Rashford não seja grave e que ele consiga retornar aos treinos coletivos amanhã, sábado; já que o jogador almeja disputar uma vaga de titular na escalação contra o recém-chegado do Barcelona, Anthony Gordon, a quem o técnico preferiu escalar no primeiro confronto contra o Dallas antes de substituí-lo por Rashford aos 72 minutos. Este último apresentou uma exibição ofensiva explosiva que elevou a eficiência da equipe no segundo tempo e culminou com seu 19º gol pela seleção em uma carreira de 73 partidas — seu primeiro gol após um jejum de nove jogos internacionais.
Nesse contexto, Tuchel concedeu aos jogadores da seleção um dia de folga para relaxarem e passarem algum tempo com suas famílias e amigos que viajaram com eles para a cidade de Kansas, enquanto alguns jogadores preferiram ficar sozinhos no hotel para se concentrarem e se prepararem para o segundo jogo, que pode definir sua classificação oficial.
O amistoso a portas fechadas contra a seleção americana contou com uma atuação brilhante do atacante Ivan Tony, que marcou três gols (hat-trick), em uma partida disputada em dois tempos de 25 minutos cada e que contou com a participação de jogadores que não atuaram contra a Croácia, com Morgan Rogers e Ollie Watkins marcando gols, além da participação de Iberishi Eze, Dan Burn, Mark Joyhi, Kobe Maino e Jarell Quansah.
Vale lembrar que o próximo teste da Inglaterra para a Copa do Mundo será contra Gana na próxima terça-feira, em partida que será disputada na cidade de Boston, nos Estados Unidos.