Depois de uma noite em Madrid: artista espanhola revela a verdade sobre a sua relação com estrela do Barcelona

A artista espanhola Ana Mena negou categoricamente qualquer relação amorosa com o avançado do Barcelona Ferran Torres, campeão do Mundial de 2026 com a seleção espanhola, classificando de "disparate" e "ridículos" os relatos que falavam de uma ligação entre ambos, depois de terem sido vistos juntos nas celebrações da seleção espanhola pela conquista do Mundial.

De acordo com declarações que Mena prestou à chegada ao aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no passado domingo, a cantora atacou desde o primeiro momento tudo o que se disse sobre ela nos últimos dias, em especial a sua alegada relação com o avançado do Barcelona, dizendo aos jornalistas presentes: "Isto é um disparate, por favor. É realmente ridículo."

Camisola número 7 gera polémica

Os relatos dos meios de comunicação tinham associado Mena a Torres, depois de terem sido vistos juntos na celebração de Cibeles organizada pela Real Federação Espanhola de Futebol, bem como numa festa privada realizada numa das mais famosas discotecas da capital espanhola, sobretudo depois de Mena ter surgido a envergar a camisola número 7, o número que Torres usa na seleção espanhola.

Quando questionada sobre o motivo pelo qual usou a camisola número 7 na festa de Cibeles, Mena respondeu com clareza: "Bem, foi a camisola que me deram, não sei", numa tentativa de pôr fim às especulações levantadas pelo seu aparecimento com essa camisola.

Nada de especial

A atriz não hesitou em admitir que se encontrou com o avançado do Barcelona durante a celebração da seleção espanhola, mas frisou que a situação não foi diferente do que aconteceu com os outros jogadores, afirmando: "Havia muita gente e falei com muitos deles", numa clara alusão a que o seu encontro com Torres não passou de um encontro passageiro no âmbito das celebrações gerais.

Mena, ex-namorada do ator Óscar Casas, manifestou o seu desagrado por toda esta agitação mediática, sublinhando que o que se diz sobre ela é "realmente ridículo", numa tentativa de pôr um ponto final nas especulações levantadas pelos meios de comunicação espanhóis ao longo dos últimos dias.

Recorde-se que Ferran Torres foi uma das estrelas da celebração da seleção espanhola pela conquista do Mundial de 2026, depois de ter marcado o único golo da vitória na final contra a Argentina (1-0) após prolongamento, dando à Espanha o segundo título mundial da sua história.