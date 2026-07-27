Depois de uma noite em Madri: artista espanhola revela a verdade sobre seu relacionamento com o astro do Barcelona

A artista espanhola Ana Mena negou categoricamente qualquer relacionamento amoroso com o atacante do Barcelona Ferran Torres, campeão da Copa do Mundo de 2026 pela seleção espanhola, classificando as notícias como “absurdas” e “ridículas” depois que os dois foram vistos juntos nas comemorações da Espanha pelo título da Copa do Mundo.

A cantora partiu para o ataque assim que chegou ao Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no domingo. Desde o primeiro momento, ela rebateu tudo o que havia sido dito sobre ela nos últimos dias, e o suposto relacionamento com o atacante do Barcelona em particular, dizendo aos jornalistas presentes: “Isso é um absurdo, pelo amor de Deus. É realmente ridículo.”

A camisa número 7 gera polêmica

Reportagens da mídia associaram Mena e Torres depois que foram vistos juntos na comemoração em Cibeles, organizada pela Real Federação Espanhola de Futebol, e novamente em uma festa privada em uma das boates mais famosas da capital espanhola. Os rumores só se intensificaram quando Mena apareceu vestindo a camisa número 7, o número que Torres usa na seleção espanhola.

Questionada sobre por que havia usado aquela camisa na comemoração na Cibeles, Mena respondeu de forma direta: “Bem, essa é a camisa que me deram, não sei”, numa tentativa de acabar com as especulações.

Nada de especial

A atriz admitiu ter conhecido o atacante do Barcelona durante a comemoração da seleção, mas insistiu que não foi diferente de seus encontros com os outros jogadores. “Havia muita gente, e conversei com vários deles”, disse ela, deixando claro que seu encontro com Torres não passou de um momento passageiro em meio às comemorações.

Ex-namorada do ator Óscar Casas, Mena não escondeu sua irritação com todo o circo da mídia. O que está sendo dito sobre ela é “realmente ridículo”, repetiu ela, determinada a pôr um ponto final nas especulações dos últimos dias.

Torres, vale lembrar, foi uma das estrelas da comemoração da Espanha pela conquista da Copa do Mundo. Ele marcou o único gol da final contra a Argentina, uma vitória por 1 a 0 na prorrogação, garantindo à Espanha o segundo título mundial de sua história.