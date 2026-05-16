Depois de Tsuyoshi Watanabe e Ayase Ueda, o próximo jogador do Feyenoord deve se preparar para a Copa do Mundo

In-beom Hwang é o próximo jogador do Feyenoord a participar da Copa do Mundo. O meio-campista de 29 anos foi convocado pelo técnico da seleção sul-coreana, apesar de ter passado por uma temporada marcada por muitas lesões.
Hwang faz parte definitivamente dos 26 jogadores que o técnico Myung-bo Hong selecionou para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.
O jogador destro é um internacional conceituado na seleção sul-coreana. Hwang já disputou 71 partidas pela seleção, sendo quatro na Copa do Mundo de 2022 no Catar.
Hwang disputará sua segunda Copa do Mundo contra o anfitrião México, a República Tcheca e a África do Sul.
A primeira partida da fase de grupos está marcada para sexta-feira, 12 de junho, contra a República Tcheca. Hwang ainda está se recuperando de uma lesão nos ligamentos do tornozelo, mas há boas esperanças de que ele possa jogar.
Além de Hwang, estarão presentes no verão que vem, entre outros, Heung-min Son (LAFC), Kim Min-jae (Bayern de Munique) e Lee Kang-in (Paris Saint-Germain).
Hwang é o terceiro jogador do Feyenoord, depois dos japoneses Tsuyoshi Watanabe e Ayase Ueda, a ser oficialmente convocado para a Copa do Mundo.