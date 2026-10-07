Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Depois de Theo Hernández: Al-Hilal recupera vítima do Al-Ahli antes do clássico contra o Al-Ittihad

Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
A. Lajami
T. Hernandez
Arábia Saudita
França

Novo reforço para o "Al-Zaeem"

O Al Hilal recuperou um novo jogador, que havia sido vítima do rival tradicional Al Ahli, antes de disputar o aguardado clássico contra o outro rival tradicional, o Al Ittihad.

O Al Hilal recebe o Al Ittihad no próximo sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, no grande confronto da oitava rodada da liga Roshn.

E, três dias antes do clássico, o Al Hilal anunciou a recuperação de seu zagueiro Ali Lajami da lesão que o afastou do time durante todo o período passado.

Lajami sofreu a lesão durante a vitória do Al Hilal sobre o Al Ahli por 3 a 0, no início de setembro passado, no grande confronto da terceira rodada da liga Roshn saudita, ficando afastado do "Chefe" desde então.

O Al Hilal afirmou, em comunicado por sua conta oficial no "X", que Lajami participou da primeira parte dos treinos coletivos que o time realizou nesta quarta-feira, em preparação para o clássico contra o Al Ittihad.

Com isso, o zagueiro internacional saudita se tornou o segundo a retornar de uma longa lesão nas fileiras do Al Hilal, depois do lateral francês Theo Hernández, que também se lesionou na mesma partida contra o Al Ahli.

O Al Hilal entra no clássico contra o Al Ittihad em busca de uma nova vitória para manter a liderança, já que lidera a tabela de classificação com 18 pontos, com uma diferença de apenas um ponto para o "Decano", que ocupa a segunda posição.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google