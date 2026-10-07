O Al Hilal recuperou um novo jogador, que havia sido vítima do rival tradicional Al Ahli, antes de disputar o aguardado clássico contra o outro rival tradicional, o Al Ittihad.
O Al Hilal recebe o Al Ittihad no próximo sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, no grande confronto da oitava rodada da liga Roshn.
E, três dias antes do clássico, o Al Hilal anunciou a recuperação de seu zagueiro Ali Lajami da lesão que o afastou do time durante todo o período passado.
Lajami sofreu a lesão durante a vitória do Al Hilal sobre o Al Ahli por 3 a 0, no início de setembro passado, no grande confronto da terceira rodada da liga Roshn saudita, ficando afastado do "Chefe" desde então.
O Al Hilal afirmou, em comunicado por sua conta oficial no "X", que Lajami participou da primeira parte dos treinos coletivos que o time realizou nesta quarta-feira, em preparação para o clássico contra o Al Ittihad.
Com isso, o zagueiro internacional saudita se tornou o segundo a retornar de uma longa lesão nas fileiras do Al Hilal, depois do lateral francês Theo Hernández, que também se lesionou na mesma partida contra o Al Ahli.
O Al Hilal entra no clássico contra o Al Ittihad em busca de uma nova vitória para manter a liderança, já que lidera a tabela de classificação com 18 pontos, com uma diferença de apenas um ponto para o "Decano", que ocupa a segunda posição.