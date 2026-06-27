A seleção espanhola garantiu a liderança do Grupo 8 na Copa do Mundo de 2026 após uma vitória difícil sobre o Uruguai por 1 a 0, assegurando assim sua posição no topo da tabela e definindo seu caminho completo até a final, incluindo os estádios e as possíveis datas nas próximas fases eliminatórias.

A “La Roja” iniciará sua trajetória nas oitavas de final no dia 2 de julho, no estádio “SoFi”, em Los Angeles, onde enfrentará o segundo colocado do Grupo 8, que será definido entre a Áustria e a Argélia após o confronto entre ambas na madrugada de domingo.

Caso se classifique para as oitavas de final, a seleção espanhola disputará sua próxima partida na cidade de Dallas, no dia 6 de julho, no mesmo horário, contra o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana ou Croácia, com a possibilidade de alteração no caminho caso a Colômbia vença a Portugal.

Já caso chegue às quartas de final, a seleção espanhola retornará à Califórnia para disputar a partida em Los Angeles no dia 10 de julho, em um confronto que, segundo as previsões, poderá enfrentá-la à seleção americana comandada pelo técnico Mauricio Pochettino.

A semifinal será disputada em Dallas no dia 14 de julho, onde a França surge como uma das principais adversárias em potencial nesta fase, enquanto a grande final acontecerá em Nova Jersey no dia 19 de julho.

Caso a Espanha seja derrotada na semifinal, disputará a disputa pelo terceiro lugar em Miami, no dia 18 de julho.

Com esse percurso, a Espanha enfrenta um desafio progressivo que combina viagens por três importantes estados americanos e confrontos contra seleções de diversas tradições futebolísticas, em sua jornada rumo ao sonho de conquistar um novo título mundial que retome a glória de 2010.