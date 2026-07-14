Depois de Telemans... O Manchester United tem como alvo três novas contratações para o verão

Segundo uma reportagem, o Manchester United busca fechar mais três contratações após uma série de contratações realizadas nesta semana.

Chegaram o meio-campista André Santos, o goleiro reserva Karl Darlow e Yuri Tielemans.

O United também deseja contratar um terceiro meio-campista, um ponta-esquerda e um atacante para reforçar a profundidade do elenco.

Fontes de alto escalão do clube disseram ao jornal “The Sun” que facilitar a transferência de Marcus Rashford se tornará uma questão urgente para o Manchester United após o término da Copa do Mundo.

O Manchester United não oficializou nenhuma venda neste verão, já que a transferência de Rasmus Højlund para o Napoli por 38 milhões de libras foi um compromisso previsto como parte de seu empréstimo por uma temporada inteira, acordado em agosto passado.

A venda de Rashford, de 28 anos, é considerada uma prioridade do Manchester United, e todas as partes estão empenhadas em chegar a um acordo durante o período de recesso obrigatório de três semanas após a Copa do Mundo.

O Manchester United insiste em não permitir que Rashford seja emprestado por uma segunda temporada consecutiva.

O clube já identificou o ponta do West Ham, Crescêncio Somerville, como um substituto adequado para Rashford, e espera-se que qualquer negociação esteja condicionada à venda de Marcus.

O Manchester United continua interessado no meio-campista do Bournemouth, Alex Scott, mas não está disposto a pagar os 80 milhões de libras esterlinas estimados por ele.

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, deseja manter Aurélien Tchouaméni, enquanto os valores de Adam Warton e Carlos Palépa se aproximam dos de Scott.

Os clubes da Premier League têm mais tempo para concluir as negociações a tempo do início da nova temporada, que começa no final de agosto.

A primeira partida do Manchester United será contra o recém-promovido Hull City, em 22 de agosto, e o prazo final para transferências será em 1º de setembro.