O nome do sueco Lukas Bergvall voltou à tona nos bastidores do Barcelona, depois que os empresários do meio-campista do Tottenham Hotspur passaram a buscar um novo clube para o qual ele possa se transferir durante a atual janela de transferências, diante da redução de suas chances de conseguir mais espaço para jogar pela equipe inglesa.

O jornal espanhol "Sport" afirmou que os representantes de Bergvall abriram canais de comunicação com alguns dos maiores clubes europeus, entre eles o Barcelona, na tentativa de encontrar uma saída para a complicada situação do jogador no Tottenham.

O jornal explicou que o clube inglês pode pedir cerca de 60 milhões de libras esterlinas para abrir mão do jogador, mas essa contrapartida financeira não levou a diretoria do Barcelona a reconsiderar sua posição.

Deco define a posição do Barcelona

Apesar de o nome de Bergvall ter sido novamente apresentado ao clube catalão, a diretoria do Barcelona não parece disposta a reabrir o dossiê que fechou desde 2024, já que a direção esportiva, comandada por Deco, entende que a fase de negociação sobre o jogador terminou de forma definitiva, e não há vontade de retomar o negócio.

Essa postura ocorre em meio à mudança na atual orientação do Barcelona quanto ao reforço do meio-campo, já que o clube busca um jogador com características técnicas diferentes das que Bergvall oferece, ao mesmo tempo em que o espanhol Rodri Hernández lidera a lista de prioridades para reforçar essa posição, por ser o alvo mais importante da direção esportiva na próxima etapa.

A porta de saída de Bergvall

A movimentação dos empresários de Bergvall acontece em um momento em que a situação do jogador parece mais complicada dentro do Tottenham, depois que o clube realizou mudanças importantes em seu meio-campo após uma temporada muito difícil, que encerrou longe das primeiras colocações na Premier League.

O Tottenham contratou Sandro Tonali e Matheus Fernandes, em passos que devem aumentar a disputa pelas posições de meio-campo, especialmente com a aposta nos recém-chegados para assumir papéis de titulares na escalação da equipe. Assim, as chances de Bergvall de conseguir minutos regulares de jogo parecem mais difíceis, o que levou seus representantes a buscar novas opções.

O Barcelona esteve perto de fechar o negócio em 2024

Esse desdobramento traz de volta à memória um dos negócios que o Barcelona esteve perto de concluir há dois anos, quando Bergvall era jogador do Djurgården, da Suécia.

Em 2024, o Barcelona avançou bastante em suas negociações para contratar o jovem meio-campista por cerca de 7 milhões de euros, além de 3 milhões de euros em bônus, e o jogador já havia inclusive chegado a Barcelona e se encontrado com Deco, além de visitar as instalações do clube, um sinal claro na época de que a transferência estava próxima de ser concluída.

Mas a entrada do Tottenham nas negociações mudou o rumo do negócio, depois que o clube inglês apresentou uma proposta financeira melhor para o clube sueco e para o próprio jogador.

O Barcelona decidiu, naquele momento, não igualar a proposta nem entrar em um leilão, e Bergvall definiu sua escolha em favor da transferência para Londres.

Xavi Hernández, então técnico do Barcelona, havia comentado sobre a perda do negócio na ocasião, ressaltando que o clube rival apresentou uma proposta financeira maior, e que o Barcelona não quis elevar sua oferta apenas para vencer a disputa.

A recusa do Barcelona não foi uma decisão fácil

Por sua vez, Bergvall revelou, após sua transferência para o Tottenham, que a escolha entre o clube inglês e o Barcelona foi uma das decisões mais difíceis que enfrentou em sua carreira, afirmando que a opção permaneceu em aberto entre as duas partes por um longo período, antes de decidir viver uma nova experiência na Premier League.

E, dois anos após aquele negócio, o nome do jogador sueco voltou aos cálculos do Barcelona por uma via diferente, mas sem que o clube catalão o recebesse com o mesmo entusiasmo que demonstrou durante as primeiras negociações.