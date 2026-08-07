Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1072317438.jpgJoan Gosa

Traduzido por

Depois de tê-lo recusado dois anos atrás: Barcelona fecha as portas para astro da Premier League

Barcelona
Tottenham
L. Bergvall
La Liga
Premier League
Espanha
England
Suécia

Joga em um clube londrino

O nome do sueco Lukas Bergvall voltou à tona nos bastidores do Barcelona, depois que os empresários do meio-campista do Tottenham Hotspur passaram a buscar um novo clube para o qual ele possa se transferir durante a atual janela de transferências, diante da redução de suas chances de conseguir mais espaço para jogar pela equipe inglesa.

O jornal espanhol "Sport" afirmou que os representantes de Bergvall abriram canais de comunicação com alguns dos maiores clubes europeus, entre eles o Barcelona, na tentativa de encontrar uma saída para a complicada situação do jogador no Tottenham.

O jornal explicou que o clube inglês pode pedir cerca de 60 milhões de libras esterlinas para abrir mão do jogador, mas essa contrapartida financeira não levou a diretoria do Barcelona a reconsiderar sua posição.

Deco define a posição do Barcelona

Apesar de o nome de Bergvall ter sido novamente apresentado ao clube catalão, a diretoria do Barcelona não parece disposta a reabrir o dossiê que fechou desde 2024, já que a direção esportiva, comandada por Deco, entende que a fase de negociação sobre o jogador terminou de forma definitiva, e não há vontade de retomar o negócio.

Amistosos de clubes
Udinese crest
Udinese
UDI
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Amistosos de clubes
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG

Essa postura ocorre em meio à mudança na atual orientação do Barcelona quanto ao reforço do meio-campo, já que o clube busca um jogador com características técnicas diferentes das que Bergvall oferece, ao mesmo tempo em que o espanhol Rodri Hernández lidera a lista de prioridades para reforçar essa posição, por ser o alvo mais importante da direção esportiva na próxima etapa.

A porta de saída de Bergvall

A movimentação dos empresários de Bergvall acontece em um momento em que a situação do jogador parece mais complicada dentro do Tottenham, depois que o clube realizou mudanças importantes em seu meio-campo após uma temporada muito difícil, que encerrou longe das primeiras colocações na Premier League.

O Tottenham contratou Sandro Tonali e Matheus Fernandes, em passos que devem aumentar a disputa pelas posições de meio-campo, especialmente com a aposta nos recém-chegados para assumir papéis de titulares na escalação da equipe. Assim, as chances de Bergvall de conseguir minutos regulares de jogo parecem mais difíceis, o que levou seus representantes a buscar novas opções.

O Barcelona esteve perto de fechar o negócio em 2024

Esse desdobramento traz de volta à memória um dos negócios que o Barcelona esteve perto de concluir há dois anos, quando Bergvall era jogador do Djurgården, da Suécia.

Em 2024, o Barcelona avançou bastante em suas negociações para contratar o jovem meio-campista por cerca de 7 milhões de euros, além de 3 milhões de euros em bônus, e o jogador já havia inclusive chegado a Barcelona e se encontrado com Deco, além de visitar as instalações do clube, um sinal claro na época de que a transferência estava próxima de ser concluída.

Mas a entrada do Tottenham nas negociações mudou o rumo do negócio, depois que o clube inglês apresentou uma proposta financeira melhor para o clube sueco e para o próprio jogador.

O Barcelona decidiu, naquele momento, não igualar a proposta nem entrar em um leilão, e Bergvall definiu sua escolha em favor da transferência para Londres.

Xavi Hernández, então técnico do Barcelona, havia comentado sobre a perda do negócio na ocasião, ressaltando que o clube rival apresentou uma proposta financeira maior, e que o Barcelona não quis elevar sua oferta apenas para vencer a disputa.

A recusa do Barcelona não foi uma decisão fácil

Por sua vez, Bergvall revelou, após sua transferência para o Tottenham, que a escolha entre o clube inglês e o Barcelona foi uma das decisões mais difíceis que enfrentou em sua carreira, afirmando que a opção permaneceu em aberto entre as duas partes por um longo período, antes de decidir viver uma nova experiência na Premier League.

E, dois anos após aquele negócio, o nome do jogador sueco voltou aos cálculos do Barcelona por uma via diferente, mas sem que o clube catalão o recebesse com o mesmo entusiasmo que demonstrou durante as primeiras negociações.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google